Trump o înlocuiește pe șefa Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Cine îi va lua locul

Șefa pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că o înlocuiește pe șefa pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Noem, care a condus campania lui Trump privind imigrația, va fi înlocuită cu senatorul republican Markwayne Mullin, a declarat Trump, potrivit BBC News.

„Am plăcerea să anunț că foarte respectatul senator al Statelor Unite din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni secretarul pentru Securitate internă al Statelor Unite (DHS), începând cu 31 martie 2026. Actualul secretar, Kristi Noem, care ne-a servit cu devotament și a obținut numeroase rezultate spectaculoase (în special la frontieră!), va deveni trimis special pentru The Shield of the Americas, noua noastră inițiativă de securitate în emisfera vestică, pe care o vom anunța sâmbătă la Doral, Florida. Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile sale.



Cu o vechime de 10 ani în Camera Reprezentanților a Statelor Unite și 3 ani în Senat, Markwayne a făcut o treabă extraordinară reprezentând minunatul popor din Oklahoma, unde am câștigat toate cele 77 de comitete din 77 – în 2016, 2020 și 2024. Un războinic MAGA și fost luptător profesionist MMA neînvins, Markwayne se înțelege foarte bine cu oamenii și cunoaște înțelepciunea și curajul necesare pentru a promova agenda noastră «America First» (N.r. - America pe primul loc).

Fiind singurul nativ american din Senat, Markwayne este un avocat fantastic al incredibilelor noastre comunități tribale. Markwayne va lucra neobosit pentru a menține securitatea frontierelor noastre, pentru a opri migranții infractori, criminalii și alți infractori să intre ilegal în țara noastră, pentru a pune capăt flagelului drogurilor ilegale și pentru a face America din nou sigură. Markwayne va fi un secretar al Securității Interne spectaculos”, a scris Trump pe Truth Social.

Potrivit BBC, Președintele SUA i-ar fi contactat încă de aseară pe parlamentarii republicani pentru a le analiza răspunsurile și un posibil înlocuitor.

Noem a fost supusă unei anchete intense timp de luni de zile, în special din cauza modului în care a gestionat vastul departament și a consecințelor morții a doi cetățeni americani în timpul atacurilor comise de agenți federali în Minnesota la începutul acestui an.

Picătura care a umplut paharul pare însă să fi fost audierile aprinse din această săptămână de la Capital Hill, în care ea a susținut că „Trump a aprobat o campanie publicitară de milioane de dolari” în care a apărut el.

Într-un interviu acordat Reuters astăzi, Trump a declarat că acest lucru nu este adevărat.

„N-am știut niciodată nimic despre asta”, a spus el.