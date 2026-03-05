Român blocat în Abu Dhabi: Nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a ajutat nimeni. După două zile de pauză, azi au fost din nou atacuri aeriene

Vlad Jipa, un român blocat în Abu Dhabi din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a afirmat, joi seară, la Antena 3 CNN, că autorităţile române nu l-au ajutat deloc în această perioadă. "Nu m-a sunat nicio autoritate. Am observat că lumea mă critică pentru faptul că nu laud autorităţile, în special MAE..., dar asta e realitatea", a spus Vlad Jipa, care, în cele din urmă, şi-a cumpărat bilet la compania Etihad, pentru un zbor programat pe 8 martie.

"Nu m-a sunat nicio autoritate. Am observat că lumea mă critică pentru faptul că nu laud autorităţile, în special MAE..., dar asta e realitatea. Nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a ajutat nimeni. Deşi aveam bilete la altă companie, care nu va mai zbura o perioadă, am ales să rezervăm bilete la Etihad. Am plătit mai mult decât ar fi trebuit, datr avem programat un zbor pentru 8 martie. Sper să se şi confirme.

După o perioada de pauză de 2 zile, să ştiţi că astăzi au fost din nou atacuri. Cazarea la hotel am avut-o prelungită până astăzi şi am fost în incertitudine dacă o vor prelungi, pentru că au pus multe întrebări. Unele mi s-au părut ilogice, am avut impresia că încearcă să se eschiveze, să nu respecte ce au spus autorităţile.

Dar, începând de astăzi, suntem în hotel, avem mesele asigurate, în baza documentelor emise de autorităţile din Emirate", a declarat Vlad Jipa.