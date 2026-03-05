Misterul dronei care a lovit baza militară din Cipru. Guvernul britanic: Nu a fost lansată din Iran

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernul britanic a confirmat, joi, că drona Shahed care a lovit, luni dimineaţă, baza Forţelor Aeriene Britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran. Investigația inițială confirmă că drona era iraniană, însă nu se știe de unde a fost lansată, transmite agenţia EFE, scrie Agerpres.



Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra a declarat că investigaţia iniţială efectuată asupra componentelor recuperate ale dronei a stabilit că aceasta era într-adevăr o dronă iraniană Shahed, dar aceasta nu a fost lansată din Iran.



Drona a lovit un hangar al aerodromului, nu o pistă, cum se afirmase anterior, şi a provocat pagube minime, fără victime.



În faţa criticilor opoziţiei conservatoare, premierul laburist britanic Keir Starmer a reafirmat miercuri că Regatul Unit „nu se va alătura Statelor Unite şi Israelului în războiul împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor”.



Totuşi, Starmer a autorizat utilizarea bazelor britanice pentru atacuri în „scopuri defensive” asupra obiectivelor militare iraniene, justificarea pe care a invocat-o fiind aceea de a proteja cetăţenii britanici din zonă. Incidentul cu drona a precedat decizia sa privind această autorizaţie.



Tot după acest incident, guvernul de la Londra a anunţat marţi desfăşurarea în Cipru a distrugătorului HMS Dragon şi a unor elicoptere Wildcat cu capacităţi anti-dronă pentru a proteja personalul britanic staţionat la baza Akrotiri.