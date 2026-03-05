Horațiu Potra nu mai este „deținut periculos”. Judecătoria Sectorului 5 a anulat regimul de maximă siguranță

Mercenarul Horațiu Potra. Foto: Hepta

Mercenarul Horațiu Potra a scapat de statutul de deținut periculos. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță, după ce a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar, scrie TVR Info.

Horațiu Potra, acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit de o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi supus regimului de maximă siguranță din Penitenciarul Rahova.

După ce a leșinat în sala de judecată, Potra a cerut instanței să îi fie schimbat regimul de detenție și să fie tratat ca restul persoanelor aflate în arest preventiv.

În cazul său, o comisie din Penitenciarul Rahova decisese, în luna ianuarie, încadrarea în regim de maximă siguranță. Acest regim presupune izolare mai strictă, mai puțini colegi de celulă și un număr mai redus de ore petrecute în aer liber.

În baza noii decizii a instanței, Potra cere din nou eliberarea din arest.

În februarie 2025, Parchetul afirma că planul de destabilizare a României, prin inițierea de acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Horațiu Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Conform Parchetului, cu două zile înainte de anularea alegerilor din turul 1, adică pe 4 decembrie 2024, mercenarul Horațiu Potra, aflat la acel moment în Congo, este contactat de Andrei Avram, lider al grupării „Ciurarii” (specializat în trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că „mâna dreaptă” a lui Georgescu ar dori să poarte o discuție cu el.