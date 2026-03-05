Avocatul Poporului ar putea ataca la CCR concedierile din administrația publică şi modul în care se recalculează pensiile

Renate Weber, Avocatul Poporului. Foto: Agerpres

Avocatul Poporului ia în calcul să atace la Curtea Constituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul reduce cu 10% posturile din administrația publică centrală și locală. „Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului”, a declarat Renate Weber pentru G4media. De asemenea, instituţia analizează Legea pensiilor și modul de recalculare a drepturilor aflate în plată şi ar putea sesiza CCR, după criticile de neconstituționalitate.

Reforma administrației centrale și locale se referă la tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare. Actul normativ face parte din reforma amplă a aparatului bugetar.

Renate Weber a confirmat că ordonanța se află în analiză la instituția Avocatului Poporului, fără a avansa un termen pentru o decizie finală.

„Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului”, a declarat aceasta pentru sursa amintită.

Referitor la recalcularea pensiilor aflate în plată, Avocatul Poporului transmite că doar casele de pensii sunt competente să calculeze sau să recalculeze drepturile de pensie.

„Referitor la modul de recalculare a pensiilor aflate în plată, răspunderea pentru calculul drepturilor de pensie aparține în exclusivitate caselor de pensii. Avocatul Poporului nu are conferită prin lege prerogativa calculării ori recalculării pensiilor, iar operațiunile sau modalitățile tehnice de calcul, de determinare a punctajului mediu anual etc. sunt de competența caselor de pensii”, a afirmat Avocatul Poporului într-un comunicat.

Deciziile de stabilire sau recalculare a pensiei pot fi contestate la instanța competentă în termen de 45 de zile de la comunicare, iar depășirea acestui termen duce la definitivarea deciziei, mai informează instituţia.

„Precizăm că depunerea unei petiții la instituția Avocatul Poporului sau contestarea acesteia la casa de pensii emitentă, nu suspendă și nu întrerupe termenul în care se poate introduce acțiune la instanța judecătorească competentă”, se mai transmite în comunicat.