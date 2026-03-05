Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor spune că Ţoiu nu i-a răspuns la telefon, când era în Dubai: N-am fost pe nicio listă MAE

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor spune că Ţoiu nu i-a răspuns la telefon, când era în Dubai. Sursa foto: captură TV

Adrian Cozma, vicepreşedintele Camera Deputaţilor, care s-a întors joi dimineaţă din Dubai, a afirmat, la Antena 3 CNN, că şi-a cumpărat singur bilet şi că n-a fost ajutat de nicio instituţie a statului român, deşi a sunat-o pe Oana Ţoiu pentru a-i cere numărul de telefon al ambasadorului din Arabia Saudită. "Am sunat-o şi pe doamna ministru Ţoiu, nu mi-a răspuns la telefon, i-am dat şi mesaj: Vă rog, daţi-mi numărul de telefon al ambasadorului din Arabia Saudită, să încercăm să ieşim pe acolo, prin aeroportul din Riad. Deci n-am reuşit să vorbesc cu dânsa, asta a fost relaţia mea cu autorităţile", a spus Cozma.

"Am mers în vacanţă 4 zile cu familia. Am mers cu o agenţie de turism. Aceeaşi agenţie, de duminică, mi-a tot căutat bilete. În momentul în care agenţia mi-a găsit bilete, mi-a cumpărat acele bilete. Nu am venit pe nicio listă de la MAE, nu m-am înscris la nicio insituţie a statului român, să fiu adus acasă.

Ce am făcut... am ţinut legătura cu foarte mulţi şi m-am implicat în a le da sfaturi şi a-i dirija. Am atras atenţia ca MAE să facă mai mult pentru români. Eu n-am cerut niciun ajutor. Am vorbit cu consulul din Dubai (n.r. - Viorel Badea) la telefon. A spus că se ocupă de probleme. Pe mine nu m-a ajutat nicio instituţie a statului.

Şi eu am vrut să plec spre Arabia Saudită, spre Riad. N-am avut de la ministerul de Externe să obţin numărul de telefon de acolo al ambasadorului de acolo. În cele din urmă l-am obţinut. Am sunat-o şi pe doamna ministru Ţoiu, nu mi-a răspuns la telefon, i-am dat şi mesaj: Vă rog, daţi-mi numărul de telefon al ambasadorului din Arabia Saudită, să încercăm să ieşim pe acolo, prin aeroportul din Riad. Deci n-am reuşit să vorbesc cu dânsa, asta a fost relaţia mea cu autorităţile", a declarat Adrian Cozma.

Acesta a afirmat că a reuşit să vorbească totuşi cu Ilie Bolojan:

"(n.r. - aţi vorbit cu domnul Bolojan?) Am vorbit când au debutat evenimentele, mi-a spus că timp de câteva zile nu va fi deschis spaţiul aerian, iar, când se va deschide, va face toate diligenţele.

Eu mi-am cumpărat bilet prin agenţia de turism prin care am plecat. La a 3-a încercare am reuşit, la o companie privată, să prind bilet. În avionul cu care am venit eu nu mai era niciun loc liber".