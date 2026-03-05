Nicușor Dan anunță că verifică dacă fata lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați la cererea Oanei Țoiu: „Trebuie să lămurim”

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, joi seară, după ce Oana Ţoiu ar fi dat dispoziţie ca fiica lui Victor Ponta să fie scoasă din avionul cu repatriaţi din Emirate că încă adună informaţii despre acest caz şi că nu vrea să vorbească "înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce priveşte situaţia de fapt".

"M-am informat şi eu cât am putut, nu s-a cristalizat scenariul cine, ce a făcut şi nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce priveşte situaţia de fapt.

Pe chestiunea generală, am avut chiar ieri o discuţie cu doamna ministru despre situaţia românilor din Golf. Doamna ministru, cu echipa dânsei, a venit cu date precise despre câţi români au contactat serviciile consulare, despre criterii. Tot timpul când organizezi o chestiune pe care n-ai mai organizat-o, se întâmplă sincope. Una peste alta, statul român controlează această situaţie", a afirmat Nicuşor Dan despre situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu.

Ulterior, despre cazul în care a fost implicată fiica lui Ponta, Nicuşor Dan a mai declarat: "E un caz emoţional, dar trebuie să lămurim: cine a sunat, cine a luat decizia. Să lămurim cu totul situaţia, să ne îndreptăm dacă a greşit cineva, pe persoana vinovată".

Ce a acuzat familia Ponta

Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fetița ei, Irina, a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport și că i s-a spus că este ”o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Fata a rămas în consulatul României, singură, și familia a reușit să găsească niște români care locuiesc acolo care să o ajute.

