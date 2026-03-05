Nicușor Dan, despre propunerile pentru șefia Parchetelor: Sunt în dezacord cu multe dintre lucrurile care se spun despre acești oameni

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a spus joi că a făcut o „analiză amplă” pentru șefia Parchetelor. El a subliniat, la Ambasada României din Polonia, că „această analiză amplă diferă foarte mult de ceea ce se speculează”, adăugând faptul că „sunt complet în dezacord cu multe dintre lucrurile care se spun pe rețelele sociale despre acești oameni”.

„Nu numai că voi face această analiză, am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. Adică m-am văzut cu zeci de procurori pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie pentru ca în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine să iau o decizie informată.

Această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează pe social-media, adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care, fie au participat la concurs, fie au fost selectați, dar nu vreau să mă antepronunț în momentul acesta”, a spus Nicușor Dan.

Ministerul Justiției a anunțat, luni, cine sunt procurorii propuși de Radu Marinescu pentru șefiile marilor parchete, după interviurile susținute de candidați în ultimele două săptămâni. Astfel, Procuror General ar urma să fie Cristina Chiriac. Adjunct la PG ar urma să fie Marius Voineag. Ioan Viorel Cerbu este propus la șefia DNA.

„Propunerile vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii astăzi, 02.03.2026, pentru obţinerea avizului în conformitate cu art. 147 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare”, precizează Ministerul Justiției.