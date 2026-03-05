Ce anunț a făcut miliardarul care deține 16 tone de aur, în timp ce era blocat în Dubai de bombardamentele Iranului

Omul de afaceri conduce unul dintre cele mai mari lanțuri de bijuterii deținute de o familie din lume. Foto: Getty Images

Miliardarul indian Joy Alukkas, fondatorul grupului de bijuterii Joyalukkas Group, consideră că prețul aurului va continua să crească în următorii ani, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice globale, scrie Bloomberg.

Omul de afaceri, care conduce unul dintre cele mai mari lanțuri de bijuterii deținute de o familie din lume, spune că în perioadele de instabilitate oamenii se îndreaptă aproape automat către aur, văzut ca un refugiu sigur pentru economii.

„De fiecare dată când apar tensiuni în lume, oamenii se refugiază în aur. Asta poate ridica prețul pentru câteva zile”, a declarat Alukkas într-un interviu acordat la Dubai. El se afla în oraș în momentul atacurilor recente asupra regiunii, inclusiv lovituri cu drone care au vizat aeroportul și celebrul hotel Burj Al Arab.

Direcția generală rămâne ascendentă

Potrivit acestuia, dacă situația economică globală și tensiunile geopolitice nu se vor îmbunătăți, este puțin probabil ca aurul să înregistreze o scădere semnificativă în următorii doi-trei ani.

„Pot exista corecții sau scăderi temporare, dar direcția generală rămâne ascendentă”, spune miliardarul.

Declarațiile sale reflectă modul în care marii investitori în aur privesc volatilitatea recentă a pieței. În ultimul an, metalul prețios s-a scumpit cu peste 75%, ajungând să se tranzacționeze la peste 5.000 de dolari uncia și atingând un record în luna ianuarie.

Alukkas, în vârstă de 69 de ani, spune că rețeaua sa de aproape 200 de magazine din Emiratele Arabe Unite, India, Statele Unite și alte țări deține stocuri de aproximativ 16.000 de kilograme de aur, sub formă de lingouri și bijuterii.

Când prețul aurului crește, valoarea acestor stocuri, acumulate uneori de-a lungul deceniilor, crește la rândul ei. Pe de altă parte, compania este nevoită să cumpere noi cantități la prețurile actuale, mult mai mari.

„Capitalul de lucru crește, iar fiecare completare a stocurilor costă mai mult”, explică antreprenorul, a cărui avere este estimată la 5,8 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Un singur eveniment regional nu este suficient pentru a împinge aurul la un nou nivel record

El subliniază însă că un singur eveniment regional nu este suficient pentru a împinge aurul la un nou nivel record. Pentru creșteri semnificative este nevoie de factori globali, precum evoluția dobânzilor din Statele Unite, valoarea dolarului, inflația sau încrederea investitorilor.

În paralel, cererea pentru aur de investiții, lingouri și monede, a crescut în ultimul timp. Alukkas spune că tot mai mulți clienți cumpără și lingouri mici de argint, de 10 sau 50 de grame, ca formă de investiție, în timp ce în trecut magazinul vindea mai ales obiecte decorative din argint.

Majoritatea clienților săi, în special cei din comunitatea indiană, continuă să cumpere bijuterii pentru nunți, festivaluri sau aniversări. Totuși, creșterea rapidă a prețului aurului a redus puterea de cumpărare, iar produsele mai ușoare devin din ce în ce mai populare.

„Credem că, pe termen lung, aurul merge într-o singură direcție”

Cea mai importantă piață pentru companie rămâne India, urmată de Emiratele Arabe Unite și Statele Unite.

Povestea afacerii a început în urmă cu aproximativ 70 de ani, când tatăl lui Joy Alukkas, Alukka Joseph Varghese, a deschis un mic magazin în statul indian Kerala. Joy Alukkas a început să lucreze în afacerea familiei la doar 16 ani.

La sfârșitul anilor ’80, el a extins compania pe plan internațional, deschizând primul showroom în Emiratele Arabe Unite. Astăzi, Joyalukkas Group are 178 de magazine în 12 țări.

Compania a intrat pe piața americană în urmă cu aproximativ un deceniu și intenționează să își extindă rețeaua de la 7 la 11 magazine până la sfârșitul anului viitor. În plus, sunt planificate noi deschideri în Noua Zeelandă și Canada.

Afacerile internaționale sunt gestionate de fiul său, John Paul Alukkas, în timp ce cei doi gineri ai antreprenorului lucrează în operațiunile din India.

În ciuda fluctuațiilor pieței, Joy Alukkas spune că rămâne convins de potențialul aurului.

„Credem că, pe termen lung, aurul merge într-o singură direcție. De aceea nici nu credem în strategii de protecție împotriva fluctuațiilor”, a afirmat miliardarul.