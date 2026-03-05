Creșterea bruscă a prețului petrolului ar putea declanșa un nou șoc economic global, avertizează FMI

Conflictul din regiunea bogată în resurse a făcut ca prețurile globale ale petrolului să crească vertiginos. FOTO: Hepta

Reziliența economică globală este testată încă o dată de cel mai recent război din Orientul Mijlociu, a avertizat joi șefa FMI, Kristalina Georgieva, potrivit Euractiv.

„Acest conflict, dacă se dovedește a fi mai prelungit, are un potențial evident de a afecta prețurile globale la energie, sentimentul pieței, creșterea economică și inflația și de a pune noi cerințe pe umerii factorilor de decizie politică de pretutindeni”, a declarat Georgieva în timpul unei transmisiuni în direct a conferinței „Asia în 2050” de la Bangkok.

Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului sâmbătă, ucigându-l pe liderul suprem și declanșând un val de atacuri de represalii în Golf.

Conflictul din regiunea bogată în resurse a făcut ca prețurile globale ale petrolului să crească vertiginos, iar piețele au fost date peste cap.

„Ne aflăm într-o lume cu șocuri mai frecvente și mai neașteptate și ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate”, a declarat Georgieva joi. „Suntem potențial într-o perioadă prelungită de flux.”

Securitatea energetică era „în joc” pentru cea mai mare parte a Asiei, a declarat ea la conferința din capitala Thailandei, menționând că piețele au fluctuat „ca un roller coaster în ultimele zile”.

„Așadar, cu cât vedem mai repede sfârșitul calamității, cu atât mai bine pentru întreaga lume.”

Amintim că o navă sub pavilion maltez a fost lovită joi de o rachetă în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului. Ministrul Transporturilor din Malta, Chris Bonett, a confirmat atacul într-o declarație, afirmând că va convoca Comitetul pentru Securitate Maritimă pentru a monitoriza situația.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, iar orice blocaj sau tensiune militară în această zonă poate împinge în sus prețurile petrolului și ale combustibililor. În ultimele zile, situația s-a deteriorat rapid, iar transportul de petrol prin această strâmtoare strategică a fost grav afectat, în timp ce statele din regiune au început deja să își reducă producția.