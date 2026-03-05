Ministrul Energiei anunță ce măsuri va lua Guvernul pentru ca benzina și motorina să nu se scumpească până la 10 lei pe litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi ce fel de măsuri pregătește Guvernul pentru a se asigura că prețurile la benzină și motorină nu vor crește până la 10 lei pe litru, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Toată coaliția, toți cei implicați (n.r. miniștri și premier) suntem de acord că trebuie să facem lucruri care vor atenua impactul negativ asupra României la prețul la combustibili. La gaze naturale deja am făcut-o, suntem primii din lume care am făcut-o și vom continua să facem acest lucru.

Ce pot să vă spun sigur, la nivelul Guvernului, în scenariile pe care acum le lucrăm, de la anumite modificări în spațiul fiscal, pentru anumite categorii, pentru toate categoriile, lucrăm ca să limităm la maxim impactul negativ asupra tuturor. M-am întâlnit cu ei (n.r. cu transportatorii), am discutat, înțeleg cât de important e acest aspect și suntem toți aliniați pentru a lua cea mai bună decizie.

Astăzi, România este o piață stabilă, are suficiente rezerve, are contracte în vigoare prin care ne asigurăm că avem suficienți combustibili. În funcție de evoluția prețurilor, suntem pregătiți să intervenim clar pentru limitarea creșterii prețurilor la pompă pentru români. Așa cum am intervenit și în cazul gazelor naturale, cu măsuri eficiente, clare și specifice: noi rute comerciale, noi contracte, limitarea creșterii artificiale a prețurilor, mecanismul prin care am plafonat prețul la gaze naturale și am asigurat un nivel clar pentru încă un an de zile. Suntem pregătiți cu scenarii pentru a interveni eficient.”, a precizat acesta.

Acesta a refuzat să spună dacă accizele vor fi reduse și spune că va face anunțul după ce miniștri Guvernului Bolojan „vor avea decizii finale”.

Noi avem rezerve strategice de circa 2 milioane de combustibil, avem rezerve tehnice de tehnice de 1,2 milioane de tone care dacă, în situația ipotetică și exclusă total, de a nu mai rafina un litu de țiței în România sau a numai importa un litru de motorină sau benzină în România, pot să ajungă să acopere necesarul țării pentru următoarele cinci luni. Dar noi trebuie să luăm fiecare molecula de combustibil de care avem nevoie pentru România si economia României, acum la preturi mult mai mari: vineri aveam cotatii de 750 de dolari la mia de litri de motorină, astăzi este 1.100 de dolari. Noi cumpăram la 1.100.

Ivan: Preţul gazelor pentru consumatori casnici va fi stabil până în aprilie 2027, indiferent de fluctuaţiile internaţionale

Preţul la gaze naturale pentru consumatorul final va fi stabil timp de un an, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuaţiile internaţionale, a anunţat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o ţară din Uniunea Europeană şi anume asigurarea unei măsuri tranzitorii, timp de un an de zile. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care ne aflăm pentru a liberaliza piaţa de gaze naturale din România şi pentru a evita un impact negativ asupra consumatorilor casnici, suntem în situaţia în care, astăzi, Guvernul României a adoptat o măsură prin care preţul la consumatorul final în materie de gaze naturale va fi stabil timp de un an de zile, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuaţiile internaţionale, care au arătat, în ultimele cinci zile, faptul că, în medie, au crescut preţurile până la aproape 70% în materie de gaze naturale.

Dat fiind acest lucru, în Ordonanţa de astăzi a fost stabilit un mecanism economic extrem de clar prin care, de la nivel de producător, avem un preţ de plecare maximal de 110 lei per megawat, mai puţin decât preţul care era plafonat la 120 de lei. Avem un preţ reglementat la transportator, 15 lei, un preţ reglementat la distribuţie, maximum 69 de lei per megawat, şi o marjă maximă de adaos de 15 lei la furnizor”, a explicat Ivan.

„Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat”

Demnitarul a menţionat, totodată, că urmează ca cele trei companii producătoare de gaze naturale din România să notifice Transgaz, furnizorii, să transmită ofertele de gaze disponibile şi capacităţile de gaze disponibile pentru furnizori.

„Indiferent ce se întâmplă, România a luat o măsură curajoasă, a luat o măsură rapidă, prin care se limitează impactul asupra bugetului fiecărui român care plăteşte facturi la gaze naturale pentru următorul an. Odată cu intrarea în vigoare a acestei Ordonanţe de Urgenţă şi publicarea ei în Monitorul Oficial, urmează ca cele trei companii producătoare de gaze naturale din România să notifice Transgaz, să notifice furnizorii, să transmită ofertele de gaze disponibile şi capacităţile de gaze disponibile pentru furnizori, urmând ca furnizorii să intre în piaţă în baza acestei Ordonanţe”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, notificările transmise de către furnizori la consumatorii casnici, cu oferte care au depăşit preţul de 0,31 lei/kWh, nu mai sunt valabile odată cu adoptarea noii Ordonanţe de Urgenţă.

„Acea notificare nu mai este valabilă, în contextul în care se adoptă această Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului României. Prin urmare, oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, nu trebuie să facă notificări, să schimbe ceva, ci este suficient să aştepte şi, în momentul în care vor veni facturile, să plătească.

Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, adică preţul plafonat astăzi. E o măsură care protejează oamenii, care protejează veniturile fiecărui român şi care a arătat curajul Guvernului României pentru ca românii să fie protejaţi în această perioadă de incertitudine internaţională.

Prima ţară din lume care a luat această decizie este România (...) Am găsit o formulă de compromis. Nu cred că sunt foarte simpatic, în condiţiile în care această măsură reduce veniturile companiilor şi automat profiturile companiilor, dar sunt momente în care statul trebuie să fie extrem de precaut şi trebuie să urmărească interesul celor mulţi”, a afirmat Bogdan Ivan.