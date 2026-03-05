Guvernul va prezenta un plan pentru ieftinirea energiei electrice. Bolojan: Prin creşterea capacităţii de producţie putem reduce preţul

Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Guvernul va prezenta, până la sfârşitul lunii martie, un plan de măsuri care vizează scăderea preţurilor în zona de energie electrică, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, notează Agerpres.

"Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (ministrul Energiei - n.r.), pe care-l vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcţii importante pe care le-am discutat şi pe care vom lucra, în aşa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta", a declarat Ilie Bolojan, joi, la Palatul Victoria.

El a precizat că măsurile vizează, între altele, "deblocarea capacităţilor de reţea".

"Deci, desfiinţarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit, practic, întreaga capacitate de racordare la reţelele de electricitate şi trebuie să eliberăm aceste reţele pentru a deschide piaţa pentru cei care vor să investească cu adevărat şi a reduce costurile", a explicat Bolojan.

E nevoie, apoi, de creşterea capacităţilor de stocare, a adăugat acesta.

"Şi prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe Fondul de modernizare, pentru a cofinanţa investiţii în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creşterea capacităţilor de stocare ne va permite să reducem un preţ care este foarte ridicat în orele de vârf, în aşa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină", a afirmat Bolojan.

Investiții în sistemul energetic

O măsură importantă este cea de a urgenta investiţiile în zona sistemului energetic. Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare, a mai precizat premierul.

"De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în aşa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investiţiilor, care înseamnă întăriri de reţele, extinderi de reţele, investiţii în producţie, interconectări şi aşa mai departe. Pentru că doar printr-o creştere a capacităţilor de producţie putem, în termeni reali, să reducem preţul", a mai declarat Bolojan.

Premierul a menţionat şi aspectul legat de îmbunătăţirea administrării companiilor de stat din domeniu.

"NuclearElectrica şi Hidroelectrica, cumulat, produc peste 40% din producţia noastră de energie. De exemplu, Transelectrica, Complexul Oltenia şi aşa mai departe, fiecare îmbunătăţire la o companie care este un operator important înseamnă preţuri mai bune, o eficienţă mai mare. Şi nu în ultimul rând, trebuie să susţinem o competitivitate ridicată pe piaţa de energie, în aşa fel încât când ai oferte mult mai bune în piaţă, cetăţenii României să ştie şi să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piaţă, pentru a avea preţuri în piaţă, în aşa fel încât să avem şi o energie mult mai ieftină", a evidenţiat Bolojan.