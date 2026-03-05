Localnicii din Sicilia au confundat un cutremur cu un bombardament: Panicați, au sunat la 112 să întrebe dacă insula e atacată de Iran

Localitatea Cefalu din Sicilia, Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Războiul din Orientul Mijlociu reverberează la 4.200 km distanță, în Sicilia, care găzduiește baze americane și NATO, transmite CNN. Localnicii sunt atât de stresați încât, miercuri, când un cutremur minor a lovit zona Muntelui Etna, au sunat la serviciile de urgență întrebând dacă insula a fost bombardată, potrivit autorității de protecție civilă din Italia.

Joi dimineață, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, și ministrul apărării, Guido Crosetto, s-au adresat parlamentului pentru a-i asigura pe parlamentari că, în ceea ce privește bazele americane, „tratatele guvernează utilizarea acestora”.

Miniștrii nu au exclus utilizarea bazelor în viitor și au reiterat anunțul premierului Giorgia Meloni conform căruia Italia va trimite sisteme de apărare aeriană în regiune.

„Intenționăm să desfășurăm un dispozitiv multi-domeniu în Orientul Mijlociu, cu sisteme de apărare aeriană anti-drone și antirachetă”, a declarat Crosetto, adăugând că ar fi pregătiți să ia în considerare o cerere de utilizare a bazelor.

Sicilia găzduiește o bază NATO

Sicilia găzduiește Sigonella, principala bază a Sistemului de Supraveghere Terestră al Alianței NATO și găzduiește peste 2.000 de militari americani în serviciu activ.

Miniștrii au fost, de asemenea, presați din cauza îngrijorărilor că insula ar putea fi o țintă, ceea ce a dus la evacuarea unor sicilieni pe continent.

„Sicilia a fost întotdeauna un ținut al păcii și al dialogului între popoare și nu poate fi folosită ca bază pentru agresiune și conflict”, a declarat eurodeputatul Cinci Stele, Giuseppe Antoci.