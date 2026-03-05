Oficial israelian, despre războiul din Orientul Mijlociu: Ar putea dura câteva săptămâni. România a fost deja ţinta armelor din Iran

Bombardamente în Teheran. Foto: X

Eylon Levy, fost purtător de cuvânt la Guvernului israelian, a declarat, joi, în direct, la Antena 3 CNN, că războiul din Iran s-ar putea întinde pe o perioadă de câteva săptămâni, până când Israel şi SUA vor reuşi să distrugă "capacitatea regimului iranian de a continua războiul de agresiune contra vecinilor". Acesta a adăugat că şi "România a fost deja ţinta armelor iranienilor", prin "dronele produse în Iran, care au încălcat spaţiul aerian românesc", în contextul războiului din Ucraina.

"Regimul iranian reprezintă o ameninţare clară şi violentă la adresa tuturor ţărilor unde pot ajunge armele lor. Ei trag fără deosebire, încercând să omoare cât mai mulţi oameni. Trebuie să ne asigurăm că Iranul nu-şi mai ameninţă vecinii. Imaginaţă-vă ce ameninţare ar fi la adresa Europei dacă ar avea 8.000 de rachete balistice, după cum planifica.

Israel şi SUA au obiective, sunt hotărâte să distrugă capacitatea regimului iranian de a continua războiul de agresiune contra vecinilor. Asta înseamnă să distrugă rachetele balistice, programul nuclear. Coaliţia funcţionează foarte repede. În ultimele zile, numărul de rachete a scăzut în Orientul Mijlociu, datorită faptului că această coaliţie israeliano-americană atacă lansatoarele de rachete", a afirmat Eylon Levy.

Fostul purtător de cuvânt la Guvernului israelian a estimat şi cât ar dura războiul din Orientul Mijlociu:

"Cred că e vorba de un număr de săptămâni, probabil, ca să ne asigurăm că regimului de la Teheran i se iau aceste capacităţi ofensive".

Eylon Lev consideră că armele Iranului au afectat şi România:

"România a fost deja ţinta armelor iranienilor. Rusia a trimis drone produse în Iran, care au încălcat spaţiul aerian românesc. Iranul este o ameninţare pentru că este un furnizor al Rusiei, care poartă un război de agresiune. Regimul iranian ia drept ţintă toate ţările din regiune, chiar şi Cipru".