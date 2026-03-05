Un judecător american dispune rambursări de peste 130 de miliarde de dolari pentru tarifele ilegale impuse de Trump

Guvernul SUA a colectat peste 130 de miliarde de dolari din plăți de tarife considerate ilegale, care au fost un element central al politicii comerciale a lui Donald Trump. sursa foto: Getty

Un judecător al Curții pentru Comerț Internațional a Statelor Unite a ordonat guvernului american să ramburseze importatorilor peste 130 de miliarde de dolari în tarife vamale impuse în timpul administrației Donald Trump și declarate ilegale de Curtea Supremă. Decizia ar putea declanșa una dintre cele mai mari operațiuni de restituire din istoria sistemului vamal american, afectând peste 300.000 de companii care au plătit taxele, relatează The Guardian.

Richard Eaton, judecător la Curtea pentru Comerț Internațional a SUA din Manhattan, a ordonat guvernului să finalizeze calculul costurilor pentru milioane de transporturi de mărfuri aduse în Statele Unite fără aplicarea tarifelor respective, potrivit unui document depus la instanță. El a dispus ca rambursările să fie plătite cu dobândă.

Atunci când mărfurile sunt introduse în Statele Unite, importatorul plătește inițial o sumă estimată la intrarea în țară, care este finalizată aproximativ 314 zile mai târziu, într-un proces cunoscut sub numele de „liquidation” (regularizare). Eaton a cerut Biroului Vamal și de Protecție a Frontierei (CBP) să finalizeze costul acestor transporturi fără a aplica tariful, ceea ce va duce la rambursarea banilor.

„Vama știe cum să facă acest lucru”, a declarat judecătorul în cadrul unei audieri de miercuri, potrivit unei înregistrări publicate pe site-ul instanței. El a spus că agenția ar trebui să poată programa sistemul informatic pentru a emite rambursări, care sunt acordate în mod regulat atunci când un importator plătește prea mult la estimarea taxelor.

„Fac asta în fiecare zi. Finalizează intrările și fac rambursări”, a spus el.

Eaton a programat și o audiere pentru vineri, în cadrul căreia a cerut actualizări privind planurile CBP de rambursare. În ordinul său, el a menționat că judecătorul-șef al instanței a indicat că Eaton va fi singurul magistrat care va judeca cazurile privind rambursarea tarifelor.

Biroul Vamal și de Protecție a Frontierei a declarat în documente depuse la instanță că procesul de finalizare a costurilor fără aplicarea tarifelor este „fără precedent” ca amploare și ar putea necesita verificarea manuală a peste 70 de milioane de declarații de import. Agenția a precizat în alte documente că ar avea nevoie de până la patru luni pentru a evalua opțiunile privind plata rambursărilor.

CBP nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

„Formularea acestui ordin sugerează clar o abordare generală: importatorii au dreptul la rambursări în baza IEEPA, punct”, a spus Ryan Majerus, fost oficial senior în Departamentul Comerțului, în prezent partener la firma de avocatură King & Spalding. „Guvernul ar putea contesta amploarea ordinului sau, cel puțin, ar putea cere mai mult timp pentru a permite vămii americane să gestioneze ceea ce va fi, fără îndoială, o sarcină monumentală”.

Curtea Supremă nu a oferit însă instrucțiuni clare privind modul în care trebuie acordate rambursările, ceea ce a creat confuzie cu privire la modul în care importatorii vor primi banii înapoi.

Ordinul lui Eaton a fost emis într-un proces intentat de compania Atmus Filtration, care a susținut în documentele depuse la instanță că a plătit aproximativ 11 milioane de dolari în aceste tarife ilegale.

Avocații companiei Atmus nu au răspuns unei solicitări de comentarii.

Procesul Atmus este unul dintre aproximativ 2.000 de cazuri depuse la instanța comercială, în care se cere rambursarea tarifelor impuse în baza Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA)

Eaton a spus că nu dorește să judece fiecare caz în parte. „Vrem să găsim o metodă prin care acești importatori să poată depune o cerere pentru taxele vamale aplicate ilegal”.

Peste 300.000 de importatori au plătit aceste tarife. Marea majoritate sunt companii mici, care speră că autoritățile vamale vor adopta un sistem simplu și ieftin pentru rambursarea banilor. Mulți au declarat pentru Reuters că ar putea renunța la recuperarea sumelor dacă ar fi obligați să dea în judecată guvernul sau să treacă printr-un proces administrativ complicat.

„Nu ar trebui să existe niciun obstacol pentru ca CBP să emită rambursările”, a declarat avocatul specializat în comerț George Tuttle.