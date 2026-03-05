„Harta Longevității Feminine”. Dezbatere despre sănătatea femeilor și medicina personalizată, organizată de Senatul Științific al FDVDR

Longevitatea feminină nu este doar un rezultat al norocului genetic, ci o construcție zilnică bazată pe decizii corecte de nutriție și mișcare. Aceasta este premisa de la care pornește Conferința online „Harta Longevității Feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Conferința va avea loc miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi moderată de Carmen Brumă, masterand în nutriție și influencer activ în comunitățile destinate longevității femeii. Dialogul, care va fi transmis live pe canalul de Youtube și pe pagina de Facebook ale fundației, își propune să ofere femeilor din România un plan de acțiune concret pentru a traversa cu succes etapele de tranziție hormonală, precum perimenopauza și menopauza.

Carmen Brumă consideră că multe femei fac greșeala de a se baza exclusiv pe avantajul biologic oferit de natură, fără a înțelege că acest „bonus” are o dată de expirare dacă nu este susținut activ. Întrebată despre diferența dintre protecția naturală și intervenția conștientă, ea a oferit o explicație detaliată: „Avantajul este bonusul de la natură, strategia este ce faci cu el. După 40, fără mișcare complexă, forță, proteine suficiente, fibre și grijă la glicemie, bonusul se topește repede. Partea bună? Strategia funcționează foarte bine la femei: răspund excelent la antrenament de rezistență și la rutină. Eu asta văd în programul meu: când ai plan bun, corpul se aliniază”. Această abordare va fi detaliată în cadrul conferinței online, unde experții vor discuta despre terapia de substituție hormonală (HRT) și beneficiile sale asupra sistemului cardiovascular și cognitiv.

Un punct central al dezbaterii organizate de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va fi „formula longevității”, un set de reguli simple, dar esențiale, pe care Carmen Brumă le promovează de ani de zile. Ea insistă pe faptul că sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci o stare de vitalitate care depinde de mai mulți piloni interconectați. „Formula longevității înseamnă echilibru în alimentație, mușchi, somn, glicemie stabilă, relații, sens și bucurie constantă în viață. Strict nutrițional: proteină suficientă, fibre multe, grăsimi de calitate, micronutrienți și consecvență. Fizic: forță de 2-3 ori pe săptămână și mers zilnic. Și mental: stres gestionat, nu ignorat”, explică moderatoarea conferinței, subliniind că prevenția este fundamentul pe care se clădește o bătrânețe ușoară.

Conferința online va explora și motivele pentru care corpul feminin are nevoie de o atenție specială, pornind de la ideea că femeile nu trebuie tratate medical după aceleași standarde ca bărbații. Carmen Brumă atrage atenția că ignorarea semnalelor timpurii poate costa ani de sănătate pe termen lung: „Corpul feminin îți dă semnale devreme: somn, energie, piele, apetit, ciclu când există. Întrebarea nu e doar cât trăiesc, ci cum trăiesc. Eu cred că adevărata victorie după 40 e să-ți păstrezi mușchii, oasele, creierul, libertatea de mișcare și bucuria de a trăi și a te simți femeie. Asta înseamnă ani trăiți bine”. Acesta este obiectivul principal al Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României: să transforme informația academică într-un instrument de progres social.

Toate aceste strategii și explicații medicale vor fi accesibile gratuit oricărei persoane interesate, miercuri, 11 martie. Conferința online „Harta Longevității Feminine” este o invitație la informare corectă și la asumarea unei strategii de viață care să pună preț pe prevenție și pe echilibrul hormonal. Cei care doresc să afle cum pot transforma avantajul biologic într-o longevitate sănătoasă pot găsi toate detaliile și se pot înscrie aici prin completarea formularului de participare. Este momentul ca femeile din România să descopere cum pot folosi lecțiile rezilienței biologice pentru a-și îmbunătăți radical calitatea vieții.