Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979

Înainte de Revoluția Islamică din 1979, Iranul arăta complet diferit față de ce vedem în zilele noastre. Era o țară aflată într-un amplu proces de transformare socială, economică și culturală, sub conducerea monarhului Mohammad Reza Shah Pahlavi și a dinastiei Pahlavi, care domnea din 1925. Era încurajată moda occidentală, femeile purtau fuste scurte și blugi strâmți și acesta este doar un singur fapt de neconceput în prezent.

Perioada dinaintea revoluției a fost marcată de o combinație de modernizare accelerată, influențe occidentale, industrializare și totodată tensiuni sociale profunde care aveau să creeze premizele revoluției.

Cum era viața înainte de revoluție?

Revoluția iraniană este considerată unul dintre cele mai importante evenimente geopolitice ale secolului al XX-lea. Ea a stabilit modelul pentru o nouă formă de islam politic și a inaugurat un stat teocratic profund conservator care există până în prezent.

Însă înainte ca revoluția ayatollahului Khomeini să „transforme fiecare aspect al societății iraniene”, Iranul era „o lume foarte diferită”, potrivit International Policy Digest (IPD).

Timp de aproape 40 de ani, până în 1979, țara fusese condusă de șahul pro-occidental Mohammad Reza Pahlavi. În timpul domniei sale autocratice, „economia Iranului și oportunitățile educaționale s-au extins”, în timp ce el „a împins țara să adopte o modernizare seculară orientată spre Occident, permițând un anumit grad de libertate culturală”, potrivit Business Insider.

În această perioadă, drepturile femeilor s-au extins considerabil. Femeile erau „încurajate să urmeze studii” și aveau voie să interacționeze liber cu bărbații, potrivit IPD. Au obținut dreptul de vot la mijlocul anilor 1960, iar primele reprezentante au fost alese în parlament. Hijabul a fost, de asemenea, interzis, iar femeile au fost încurajate să poarte îmbrăcăminte modernă, în stil occidental, potrivit BBC.

Cu toate acestea, agenda liberalizatoare pro-occidentală a șahului nu s-a extins și asupra condițiilor propriei sale guvernări. El nu a permis niciun fel de disidență în regimul său, iar „măsurile sale tot mai autoritare și renunțarea finală la sistemul multipartid au pregătit terenul pentru faimoasa revoluție”, potrivit Business Insider.

Modernizarea și orientarea occidentală

După ce a preluat controlul, Shahul Mohammad Reza Pahlavi a promovat o politică de modernizare intensivă, deseori inspirată de modelele occidentale. Statul a investit în infrastructură, educație, sănătate și industrie, transformând orașele iraniene - în special capitala Teheran - în centre dinamice cu o arhitectură modernă, servicii urbane dezvoltate și o viață culturală vivace.

Prin anii 1960 și 1970, veniturile crescute din petrol au permis Iranului să dezvolte proiecte de infrastructură ambițioase: construirea de universități, modernizarea sistemelor de transport, extinderea rețelelor electrice și crearea de industrii noi. Ţara a devenit un pol regional în multe sectoare, iar armata iraniană era considerată una dintre cele mai bine echipate din Orientul Mijlociu. Relațiile politice și militare strânse cu SUA și alte state occidentale s-au consolidat, contribuind la un climat de cooperare strategică.

Viața socială și cultură

Unul dintre cele mai vizibile aspecte ale Iranului pre-revoluționar era atmosfera socială deschisă în marile orașe. Teheranul și alte centre urbane vibrante erau pline de cinematografe, cafenele, librării, galerii de artă și locuri cu muzică live. Tinerii iranieni adoptaseră moda occidentală, iar influențele culturale din Occident - de la muzică rock la filme internaționale - erau parte integrantă a vieții urbane.

Femeile au fost unele dintre cele mai vizibile simboluri ale schimbării sociale. Sub regimul Pahlavi, ele au avut acces extins la educație, au fost încurajate să studieze la universitate și să intre în câmpul muncii în profesii diverse precum medicină, drept sau servicii publice. Legea privind protecția familiei a oferit femeilor drepturi sporite în căsătorie și divorț, iar dreptul la vot le-a fost acordat încă din anii ’60.

Ce a dus la revoluție

Deși reformele șahului au fost bine primite de unele segmente ale societății, pentru mulți ele au însemnat prea mult, prea repede.

„În eforturile sale de modernizare, șahul a mers prea departe”, a scris International Policy Digest. „Tinerii iranieni nu aveau nimic împotriva interzicerii hijabului; membrii mai în vârstă ai societății au avut însă mult mai multe dificultăți în a se adapta. Opresiunea resimțită de oameni a dus la apariția unor lideri care au cerut o întoarcere la valorile tradiționale și, în cele din urmă, a condus la Revoluția din 1979”.

Ayatollahul Khomeini, care trăia în exil încă de la începutul anilor 1960, a devenit simbolul unui val tot mai mare de opoziție față de conducerea brutală și stilul de viață opulent al șahului. Deși nemulțumirea mocnea de ani de zile, mulți plasează începutul revoluției din 1979 în protestele studențești din ianuarie 1978, organizate în apărarea lui Khomeini, după ce ziarul guvernamental Ettela’at l-a numit „agent britanic” într-un articol intitulat „Iranul și colonizarea roșie și neagră”.

În ciuda virajului său ulterior reacționar, el a reușit să mobilizeze sprijinul unei coaliții largi din diferite segmente ale societății iraniene – de la conservatorii religioși din mediul rural la tinerii radicali de stânga din orașe – și, poate cel mai surprinzător, având în vedere ce a urmat, și o masă mare de femei.

Există paralele între 1979 și prezent?

De când revoluția din 1979 l-a înlăturat pe șah și a inaugurat o eră de conducere islamică strictă, „Iranul nu a fost străin de proteste – sau de reprimarea lor violentă”, potrivit The Christian Science Monitor.

Mii de oameni au ieșit în stradă în 2022, indignați de moartea lui Mahsa Amini, o tânără kurdo-iraniană de 22 de ani care a murit în arest după ce fusese reținută de poliția morală din Teheran pentru că, potrivit acuzațiilor, nu purta hijabul în mod corespunzător.

Valul de proteste început la sfârșitul lui decembrie 2025 – inițial alimentat de furia față de costul vieții și prăbușirea economiei și monedei iraniene – a fost și mai mult extins. Însă, după ce a fost luat prin surprindere la început, regimul a reacționat rapid, reprimând brutal protestatarii și reafirmându-și controlul.

Aceasta este poate cea mai mare diferență între 1979 și prezent. În timp ce șahul a ezitat să folosească armata și aparatul de securitate pentru a înăbuși disidența, regimul actual nu are astfel de rețineri și pare dispus să lupte până la capăt.