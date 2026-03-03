Sam Altman anunță că OpenAI va modifica contractul cu Pentagonul după protestul global și dezinstalările masive de ChatGPT

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

OpenAI, compania mamă a ChatGPT, a anunțat că își modifică contractul cu Pentagonul. După îngrijorările publice că noul acord ar permite guvernului să utilizeze inteligența artificială pentru supravegherea în masă, CEO-ul Sam Altman a postat, luni seară, un mesaj pe X, în care spunea că firma lucrează cu Pentagonul pentru „a face niște completări la acordul nostru”, scrie Business Inside.

„În conformitate cu legile aplicabile, inclusiv al Patrulea Amendament la Constituția Statelor Unite, Legea Securității Naționale din 1947 și Legea FISA din 1978, sistemul de inteligență artificială nu va fi utilizat în mod intenționat pentru supravegherea internă a persoanelor și cetățenilor americani”, a scris Altman pe X.

„Departamentul a confirmat, de asemenea, că serviciile noastre nu vor fi utilizate de agențiile de informații ale Departamentului de Război (de exemplu, NSA). Orice servicii către aceste agenții ar necesita o modificare ulterioară a contractului nostru”, a adăugat el.

Here is re-post of an internal post:



We have been working with the DoW to make some additions in our agreement to make our principles very clear.



1. We are going to amend our deal to add this language, in addition to everything else:



"• Consistent with applicable laws,… — Sam Altman (@sama) March 3, 2026

Mesajul lui Altman a venit după ce OpenAI a încheiat vineri un acord cu Pentagonul, pentru a-și implementa modelele de inteligență artificială în rețele militare clasificate. Contractul a intrat într-un impas între Pentagon și Anthropic și a avut loc cu doar o zi înainte ca SUA să atace Iranul.

În mesaj, Altman afirmă că a „greșit”, spunând că nu ar fi trebuit să se „grăbească” să încheie tranzacția. „Problemele sunt extrem de complexe și necesită o comunicare clară. Încercam cu adevărat să dezescaladăm lucrurile și să evităm un rezultat mult mai rău, dar cred că a părut doar oportunist și neglijent”, a spus el. Cu câteva ore înainte de anunțarea acordului OpenAI, președintele Donald Trump a ordonat agențiilor federale să oprească utilizarea sistemului Claude, de la Anthropic, în urma unei întreruperi a discuțiilor privind utilizarea militară a inteligenței artificiale. Anthropic avea linii roșii specifice: interdicții contractuale explicite privind supravegherea internă în masă și armele complet autonome, care sunt sisteme capabile să ucidă fără supraveghere umană. Până vineri, aproape 500 de angajați OpenAI și Google au semnat o scrisoare deschisă în sprijinul deciziei Anthropic. Acordul OpenAI a declanșat în scurt timp reacții negative și îngrijorări că instrumentele OpenAI ar putea fi utilizate pentru supraveghere internă sau pentru arme autonome letale, afirmații pe care Altman le-a contestat imediat. Proteste au avut loc în fața biroului OpenAI din San Francisco și Londra, iar QuitGPT, un grup de susținere împotriva OpenAI, a lansat un boicot și a organizat un protest programat pentru marți. Anthropic nu a răspuns solicitărilor de comentarii.