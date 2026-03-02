„Nicio etică”. Trendul „anulează ChatGPT” ia amploare după ce OpenAI semnează un acord cu armata SUA

Motor AI Chat Gpt, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

După ce dezvoltatorul Claude, Anthropic, a renunțat la un acord cu Departamentul de Război al SUA din cauza preocupărilor legate de siguranță și securitate, OpenAI a decis să semneze o înțelegere cu armata – iar utilizatorii ChatGPT sunt departe de a fi încântați, scrie Tech Radar.

Potrivit Windows Central, un număr tot mai mare de persoane își anulează abonamentele la ChatGPT și migrează către alți chatboți AI, inclusiv Claude. O simplă privire pe rețelele sociale sau pe Reddit este suficientă pentru a observa reacția negativă tot mai puternică față de această decizie.

Unii utilizatori de pe Reddit publică ghiduri despre cum să îți retragi contul și datele din ChatGPT, în timp ce alții acuză OpenAI că „nu are deloc etică” și că „și-a vândut sufletul” prin acceptarea utilizării modelelor sale AI de către complexul militar american.

Între timp, investitorul în tehnologie Aidan Gold a scris pe platforma X că OpenAI susținuse poziția de siguranță a Anthropic chiar înainte de a semna acordul cu Departamentul de Război. Guvernul SUA a anunțat, de asemenea, intenția de a elimina Claude din toate departamentele sale.

Etica inteligenței artificiale a fost dintotdeauna un teren alunecos: majoritatea chatboților populari de astăzi au fost antrenați pe volume uriașe de lucrări protejate de drepturi de autor, utilizate fără consimțământ, aduc cu ei riscul declanșării unor concedieri masive și consumă cantități enorme de energie.

Totuși, la începutul acestei săptămâni, Anthropic a tras o linie clară în ceea ce privește utilizarea tehnologiei sale AI pentru „supraveghere în masă” și „arme complet autonome”. Compania a dorit introducerea unor garanții clare în aceste domenii, iar Departamentul de Război nu a fost dispus să le accepte.

În acest context, intervine OpenAI: compania susține că acordul său cu armata SUA „are mai multe garanții” decât cel respins de Anthropic, inclusiv în privința supravegherii în masă și a armelor complet autonome, stabilind „linii roșii” pe care OpenAI intenționează să le aplice de acum înainte.

Cu toate acestea, utilizatorii ChatGPT nu sunt convinși – mai ales în ceea ce privește formularea „în toate scopurile legale” inclusă în acord.

Este o dezbatere care va continua mult timp, însă, între timp, Claude a ajuns pe primul loc în Apple App Store.