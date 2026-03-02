Propunerile ministrului Justiției pentru șefia Parchetelor sunt așteptate luni. Lista va fi trimisă Secției pentru procurori a CSM

Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, urmează să anunțe propunerile pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), scrie Agerpres. Un număr de 19 candidați au participat, iar actualul procuror general, Alex Florența, dar și actualul șef DNA, Marius Voineag, vor să fie doar adjuncți.

Selecția a fost organizată în perioada 8 ianuarie - 2 martie, prin depunerea dosarelor și susținerea unor interviuri. Fununcțiile care au fost scoase la concurs sunt: procuror general și adjunct al procurorului general, procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DNA, procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DIICOT.

Propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ motivat. Lista este așteptată să fie înaintată luni.



Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte și cea de procuror-șef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT de la 14 aprilie.



Potrivit legii, pot fi numiți în funcțiile de conducere procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de procuror sau judecător.



Nu pot fi numiți procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

Bogdan-Ciprian Pîrlog a anunțat, pe 25 februarie, că nu va mai continua procedura de selecție pentru numirea în funcția de procuror șef al DIICOT. În schimb, se va concentra asupra candidaturii pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.