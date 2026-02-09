Cine s-a înscris în competiția pentru șefia Parchetelor. Alex Florența și Marius Voineag vor să fie doar adjuncți

Ministerul Justiției a publicat, luni, lista candidaților la șefia Parchetelor. Actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, nu a mai candidat la șefia anti-corupție, vizând postul de adjunct al procurorului general al României. Astfel, pentru șefia DNA candidează Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu, iar cei mai mulți candidați sunt pe funcțiile de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef DIICOT.
Înscrierile pentru șefia parchetelor s-au încheiat, luni. Ministerul Justiţiei a publicat și listele cu procurorii care şi-au depus candidaturile pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Astfel, candidații sunt următorii:
Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
- Cristina Chiriac - procuror şef de serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi
- Bogdan-Ciprian Pîrlog - procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti
Adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
- Marius I. Voineag
Actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.
„Mandatul meu de procuror-șef se oprește după acești trei ani. Sunt procuror de aproape 20 ani și de fiecare dată am mers acolo unde am crezut că pot avea cel mai mare impact. Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice”, a transmis Voineag.
Procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
- Tatiana Toader - procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
- Vlad Grigorescu - procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
- Ioan-Viorel Cerbu - procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
Procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
- Mihai Prună - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală
- Marinela Mincă - procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
- Marius-Ionel Ştefan - procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti
Procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
- Ioana-Bogdana Abani -procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală
- Antonia Diaconu - procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti
- Alina Albu - procuror şef al DIICOT
- Codrin-Horaţiu Miron - procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara
- Bogdan-Ciprian Pîrlog - procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti
Procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
- Aurel-Cristian Lazăr - procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara
- Alex-Florin Florența - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
- Claudia-Ionela Curelaru, procuror şef adjunct al DIICOT
- Gill-Julien Grigore-Iacobici - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
- Mihai-Răzvan Negulescu - procuror în cadrul DIICOT
În perioada 23 – 26 februarie, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului Justiţiei şi a comisiei, la sediul Ministerului Justiţiei, un interviu constând în susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează, verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului şi evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.
Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 2 martie. Propunerile motivate ale ministrului justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a CSM, la aceeaşi dată, pentru emiterea avizului consultativ motivat al acesteia.