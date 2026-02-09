Cine s-a înscris în competiția pentru șefia Parchetelor. Alex Florența și Marius Voineag vor să fie doar adjuncți

Alex Florența, procurorul general al României. Foto: Hepta

Ministerul Justiției a publicat, luni, lista candidaților la șefia Parchetelor. Actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, nu a mai candidat la șefia anti-corupție, vizând postul de adjunct al procurorului general al României. Astfel, pentru șefia DNA candidează Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu, iar cei mai mulți candidați sunt pe funcțiile de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef DIICOT.

Înscrierile pentru șefia parchetelor s-au încheiat, luni. Ministerul Justiţiei a publicat și listele cu procurorii care şi-au depus candidaturile pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Astfel, candidații sunt următorii:

Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Cristina Chiriac - procuror şef de serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi

Bogdan-Ciprian Pîrlog - procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

Adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Marius I. Voineag

Actualul procuror șef al DNA, Marius Voineag, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

„Mandatul meu de procuror-șef se oprește după acești trei ani. Sunt procuror de aproape 20 ani și de fiecare dată am mers acolo unde am crezut că pot avea cel mai mare impact. Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice”, a transmis Voineag.

Procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Tatiana Toader - procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Vlad Grigorescu - procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioan-Viorel Cerbu - procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Mihai Prună - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală

Marinela Mincă - procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Marius-Ionel Ştefan - procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti

Procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioana-Bogdana Abani -procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală

Antonia Diaconu - procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti

Alina Albu - procuror şef al DIICOT

Codrin-Horaţiu Miron - procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara

Procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Aurel-Cristian Lazăr - procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara

Alex-Florin Florența - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Claudia-Ionela Curelaru, procuror şef adjunct al DIICOT

Gill-Julien Grigore-Iacobici - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

Mihai-Răzvan Negulescu - procuror în cadrul DIICOT

În perioada 23 – 26 februarie, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului Justiţiei şi a comisiei, la sediul Ministerului Justiţiei, un interviu constând în susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează, verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului şi evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.



Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 2 martie. Propunerile motivate ale ministrului justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a CSM, la aceeaşi dată, pentru emiterea avizului consultativ motivat al acesteia.