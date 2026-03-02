Mesajul primit de iranieni pe telefoane de la serviciului de informații al Gărzii Revoluționare

SMS-ul primit de iranieni pe telefoane: "Orice acțiune care perturbă securitatea va fi întâmpinată cu pumnul de fier al Gărzii Revoluționare". Sursa colaj foto: Getty Images

După anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, iranienii au ieșit în stradă în mai multe orașe și au lansat artificii, manifestând o bucurie intensă. Ulterior, însă, evenimentul nu a continuat, parțial din cauza unui mesaj primit de localnici, a relatat The New York Times. Pe de altă parte, președintele Donald Trump a declarat că SUA intenționează să continue atacul asupra Iranului timp de "patru sau cinci săptămâni".

Iranienii au primit duminică dimineața devreme un mesaj text de la un număr al Gărzii Revoluționare, prin care erau avertizați să nu participe la proteste.

"Orice acțiune care perturbă securitatea va fi considerată cooperare cu inamicul și va fi întâmpinată cu pumnul de fier al serviciului de informații al Gărzii Revoluționare", s-a transmis în SMS-ul destinat cetăţenilor din Iran, potrivit sursei citate.

Numărul de pe care a fost trimis mesajul aparține Gărzii Revoluționare, un departament al armatei Iranului, înființat în 1979, odată cu revoluția islamistă.

Cu un efectiv de peste 100.000 de membri, Garda Revoluționară are misiunea de a împiedica interferențele străine, de a preveni loviturile de stat ale armatei clasice și de a combate "mișcările deviante" care pun în pericol moștenirea ideologică a Revoluției Islamice.

În ianuarie 2026, când milioane de iranieni din zeci de localități ale țării cu 90 de milioane de oameni, au ieșit pe străzi contra regimului, Garda Revoluționară a ucis mii dintre protestatari.

Ayatollahul Ali Khamenei a ordonat reprimarea protestelor "prin orice mijloace necesare", iar forțele de securitate și militare au intervenit sub ordinul explicit de a "trage pentru a ucide". Ordinul a fost însoțit de o întrerupere completă a internetului și a comunicațiilor.

Rapoartele din spitale, documentele de securitate scurse și estimările mass-media internaționale vorbesc de zeci de mii de morți și sute de mii de răniți.

Unele surse au vorbit de peste 36.000 de morți doar în cele două zile de 8 și 9 ianuarie și de sute de mii de răniți în ciocnirile din peste 400 de orașe și puncte fierbinți, în timp ce chiar și cifrele oficiale ale guvernului recunosc mii de morți.

Mesajul recent de pe telefoanele iranienilor nu este singura măsură luată de un regim care încearcă să rămână la putere.

Încurajarea locuitorilor să părăsească marile orașe, a susținut un activist politic din Teheran pentru publicația iraniană de opoziție din exil Iran International, ar putea avea ca scop prevenirea mișcărilor colective de opoziție sau a încercărilor de a prelua instituțiile guvernamentale.