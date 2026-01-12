„Aproape toți erau împușcați în cap”. Povești dramatice din Iran. Robina Aminian, tânăra de 23 de ani, ucisă de regimul de la Teheran

Robina Aminian, o tânără de 23 de ani care studia la o universitate din Teheran, ucisă de forțele regimului. Foto: Instagram

Amploarea represiunii statului împotriva protestatarilor iranieni începe să iasă la iveală, în ciuda închiderii internetului. Peste 500 de oameni au fost uciși de forțele de securitate ale regimulkui de la Teheran. Prin intermediul Starlink, pe rețelele sociale au apărut imagini cu morgi pline de cadavre. Din Iran vin și mărturii despre crimele regimului. Robina Aminian, în vârstă de douăzeci și trei de ani, a fost împușcată în cap în primele zile de proteste, scriu CNN și SkyNews, care au vorbit cu familia acesteia.

Robina Aminian, o tânără de 23 de ani care studia la o universitate din Teheran, visa să se mute la Milano pentru a urma o carieră în modă. Pe contul ei de Instagram, ea afișa cu mândrie diverse ținute tradiționale kurde.

Joi, ea a părăsit Universitatea Tehnică Shariati din Teheran, unde studia designul vestimentar, pentru a participa la un miting împotriva regimului, potrivit ONG-ului pentru Drepturile Omului din Iran (IHRNGO), cu sediul în Norvegia.

„Era o fată puternică, o fată curajoasă și nu era cineva pe care să-l poți controla și pentru care să iei decizii. A luptat pentru lucruri pe care știa că sunt corecte și a luptat din greu”, a declarat unchiul ei, Nezar Minouei, pentru CNN.

„Era însetată de libertate, însetată de drepturile femeilor, de drepturile ei”, a spus unchiul ei. „Per total, era o fată care era în viață, care trăia.”

Doi membri ai familiei au declarat pentru Sky News cum autoritățile au încercat să îi împiedice să recupereze corpul ei.

În cele din urmă au reușit să o ducă la Kermanshah, în vestul Iranului , unde au înmormântat-o în secret.

Tatăl ei a spus că trupul lui Aminian era păstrat alături de trupurile a numeroși tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. „Aproape toți fuseseră împușcați în cap și în gât”, a spus Minouei.

Protestatarii iranieni riscă moartea pe mai multe fronturi, fie că sunt împușcați de forțele de securitate pe străzi, fie că sunt acuzați de „moharebeh”, tradus prin „purtarea războiului împotriva lui Dumnezeu”, pentru vandalizarea proprietății, pedeapsa pentru aceasta fiind executarea.

În Kermanshah, vestul Iranului, Ebrahim Yousifi, tată a trei copii, a fost împușcat în cap în timpul protestelor de joi, a declarat vărul său pentru CNN. Yousifi, un angajat al unui spital în vârstă de 42 de ani, lasă în urmă doi fii și o fiică, potrivit vărului, care a dorit să rămână anonim din motive de securitate.

Mehdi Zatparvar, fost campion culturist și antrenor, a fost ucis vineri în timpul protestelor din orașul Rasht din provincia Gilan din nord-vestul Iranului, a relatat Hengaw, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Norvegia.

Sportivul în vârstă de 39 de ani a fost dublu campion mondial la culturism clasic, potrivit Federației Internaționale de Fitness și Culturism. Zatparvar deținea o diplomă de master în fiziologie sportivă și era considerat pe scară largă un antrenor experimentat în Gilan, a spus Hengaw.

Zatparvar a scris în cea mai recentă postare a sa pe Instagram: „Vrem doar drepturile noastre, vocea care a fost înăbușită timp de patruzeci de ani trebuie strigată”, potrivit publicației pro-reformă IranWire. Contul său de Instagram a fost acum închis.