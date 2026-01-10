Proteste masive în Iran. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului. „Spitalele sunt în haos”. Internetul e oprit de 2 zile

Companiile aviatice își suspendă zborurile spre IranPublicat acum 12 minute
Companiile Lufthansa, Flydubai, Turkish Airlines, AJet, Pegasus, Qatar Airways și Austrian Airlines și‑au suspendat zborurile către Iran, în contextul protestelor anti-regim la nivel național, soldate cu zeci de morți, și ținând cont de blocada digitală instituită de conducerea de la Teheran.
Companiile nominalizare au anulat sau suspendat temporar zboruri către mai multe orașe iraniene, inclusiv Teheran, Mashhad, Shiraz, Tabriz și Bandar Abbas.
Administrația Trump analizează planuri preliminare pentru un atac asupra IranuluiPublicat acum 17 minute
Administrația Trump pregătește planuri preliminare pentru un atac asupra Iranului, păstrând inclusiv opțiunea unor lovituri aeriene la scară largă, scrie presa din SUA.
Oficialii analizează cum să pună în aplicare recentele avertismente ale președintelui american la adresa Republicii Islamice.
Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă autoritățile îi vor ucide pe protestatarii anti-regim.
Sunt evaluate obiective ce ar putea fi vizate de loviturile americane, au declarat surse din interiorul administrației pentru Wall Street Journal.
Nu există momentan un consens asupra unui plan de acțiune, dar este luată în considerare varianta unei campanii aeriene masive contra unor multiple ținte militare.
Deocamdată, nu au fost deplasate echipamente militare sau trupe, conform surselor citate în presa de peste Ocean, iar operațiunea de planificare este "de rutină".
Trump: SUA sunt gata să vină în ajutorPublicat acum 1 ora si 35 minute
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA sprijină poporul iranian iar președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor ataca Iranul dacă forțele de securitate ale regimului îi ucid pe protestatari.
El a mai estimat că ayatollahul Ali Khamenei, confruntat cu extinderea mișcării contestatare, s-ar pregăti să fugă din țară.
Sâmbătă, Trump a indicat din nou că țara este dispusă să ofere sprijin protestatarilor din Iran. Într-o scurtă postare pe platforma sa Truth Social, Trump a scris:
"Iranul privește LIBERTATEA, poate așa cum nu a mai făcut-o niciodată. Statele Unite sunt gata să vină în ajutor!!!"
Postarea nu detaliază la ce fel de ajutor se referă Trump.
La rândul său, într-o intervenție televizată de săptămâna aceasta, liderul suprem iranian a acuzat Statele Unite că "incită protestele".
Medic iranian citat de CNN: Forțele de securitate au ucis cel puțin 30 de oameni într-un oraș din nord-estPublicat acum 1 ora si 36 minute
O femeie, medic iranian din orașul Neyshabur, situat în nord-estul țării, a declarat pentru CNN într-un mesaj audio că forțele de securitate au tras cu arme militare, vineri, în protestatari și au ucis cel puțin 30 de persoane.
"Un copil de 5 ani a fost împușcat în timp ce se afla în brațele mamei sale", a afirmat ea, adăugând că operațiunea de reprimare s-a soldat cu numeroși răniți inclusiv printre cei care nu participau efectiv la proteste.
"Spitalele sunt în haos, iar pacienții sunt îngroziți la ideea de a se interna, pentru că ar însemna să fie identificați. Din acest motiv, încercăm să le transmitem oamenilor că încercăm să-i tratăm în mod privat în clinici", a mai spus doctorița.
CNN menționează că nu a putut verifica independent numărul de victime menționat de această femeie.
Rețeaua TV adaugă că CNN a contactat Secția pentru afaceri iraniene din Washington, DC și Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran pentru comentarii.
Medici iranieni: Spitalele din Teheran, copleșite de rănițiPublicat acum 1 ora si 36 minute
BBC citează un medic și un asistent medical din două spitale iraniene, care spun că unitățile lor sunt copleșite de răniți.
Radiodifuzorul britanic a transmis că, la Teheran, un spital oftalmologic a declarat situație de criză și a citat mesajele unui alt cadru medical, care spunea că centrul său nu are suficienți chirurgi pentru a face față afluxului de pacienți.
RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.— Fox News (@FoxNews) January 10, 2026
At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4
Între timp, în capitala iraniană autoritățile ar fi tăiat curentul în mai multe zone, conform unui clip difuzat sâmbătă seară pe X, în care se văd oameni manifestând, cu lanternele telefoanelor activate, în timp ce străzile sunt în întuneric.
Tehran plunges into darkness as the Islamic regime cuts power across the city. Protesters light up the streets with phone flashlights. pic.twitter.com/VYYQbEWDvu— Open Source Intel (@Osint613) January 10, 2026
Blocada digitală continuă să izoleze IranulPublicat acum 1 ora si 37 minute
Începute pe 28 decembrie 2025 ca o mișcare împotriva condițiilor economice dezastruoase, agravate de inflația scăpată de sub control, protestele s-au transformat într-o mișcare anti-regim și au cuprins zeci de orașe.
Analiștii citați de presa internațională avertizează că următoarele ore sunt critice pentru soarta protestatarilor și pentru conducerea teocratică de la Teheran, care ar putea fi răsturnată după 47 de ani la cârma țării.
Blocada internetului și a comunicațiilor telefonice cu străinătatea, impusă de autorități săptămâna aceasta, era în continuare în vigoare, sâmbătă, în întreaga țară.
Un rezident din Teheran a declarat pentru CNN că blocada "pare să fi avut efectul invers" asupra manifestațiilor din stradă.
În mai multe clipuri video care au reușit să depășească embargoul informațional, pot fi văzuți protestatari scandând: "Nu ne mai este frică! Vom lupta!"
Ce rol are prințul moștenitor, aflat în exilPublicat acum 1 ora si 40 minute
Un alt factor esențial care definește realitatea protestelor din Iran este răspunsul public fără precedent la apelul lansat de Reza Pahlavi, prințul moștenitor și fiul ultimului șah al țării.
În urma demonstrațiilor masive, el i-a îndemnat pe iranieni să rămână în stradă și să-și fixeze ca obiective ocuparea și menținerea controlului asupra centrelor orașelor.
În același timp, Pahlavi l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să fie pregătit să ia măsuri în sprijinul poporului iranian.
Prințul le-a mai cerut lucrătorilor din sectoare economice cheie, în special petrol și energie, să declanșeze greve la nivel național.
Pentru mulți iranieni, această strategie are ecouri istorice.
În anii 1978 și 1979, grevele în industriile strategice au jucat un rol esențial în slăbirea statului, permițând instaurarea regimului teocratic și declararea Republicii Islamice.
Rămâne neclar dacă o abordare similară poate avea succes în condițiile de securitate actuale, dar analiștii spun că apelul lui Reza Pahlavi subliniază faptul că situația a ajuns într-o fază decisivă.
Procurorul general din Iran îi amenință cu moartea pe protestatariPublicat acum 1 ora si 41 minute
Toți participanții la protestele din Iran vor fi considerați "moharebeh" - termen care, în legea islamică în vigoare în țară, îi desemnează pe "dușmanii lui Dumnezeu" - a declarat Mohammad Movahedi Azad, procurorul general al țării, într-un comunicat citat de presa de stat.
Infracțiunea se pedepsește cu moartea.
Pedeapsa ar urma să se aplice "participanților la revolte și teroriștilor" care au deteriorat proprietăți și au subminat securitatea, precum și celor care i-au ajutat, a spus Movahedi Azad.
Procurorii ar trebui să pregătească rapid procesele și să nu dea dovadă de clemență, compasiune sau indulgență, a adăugat acest oficial.
Procurorul de la Teheran, Ali Salehi, a spus, la rândul său, că protestatarii ar putea fi acuzați de "moharebeh".