Axios: Steve Witkoff, emisarul lui Trump, s-a întâlnit în secret cu Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului

2 minute de citit Publicat la 22:17 13 Ian 2026 Modificat la 22:26 13 Ian 2026

Emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, pe fondul protestelor antiguvernamentale din Republica Islamică, notează Axios, care citează o sursă oficială anonimă de rang înalt din administrația de la Washington.

Fiul fostului șah iranian, care trăiește în SUA, conduce din exil o facțiune a opoziției la regimul teocratic de la Teheran.

Întâlnirea celor doi a avut loc în weekend.

Conform Axios, a fost prima întâlnire la nivel înalt între opoziția iraniană și administrația Trump, de la începutul protestelor declanșate la finele lunii decembrie 2025.

Pahlavi încearcă să se poziționeze ca lider "de tranziție" al Iranului, dacă actualul regim cade.

În ultimele două săptămâni, prințul a apărut la posturile de televiziune americane, cerând administrației Trump să intervină în sprijinul protestatarilor.

Trump nu l-a sus ținut public pe prințul moștenitor

Când au început protestele, administrația Trump nu l-a văzut pe Pahlavi ca pe un actor politic semnificativ în eventualitatea răsturnării regimului actual.

Într-un interviu acordat emisiunii "Hugh Hewitt Show", săptămâna trecută, președintele Donald Trump a refuzat să-l susțină pe prinț, notează Axios.

Însă un oficial american de rang înalt a declarat că administrația a fost surprinsă de faptul că, în multe dintre demonstrațiile din orașele iraniene, protestatarii au scandat numele lui Pahlavi.

"A existat o ascensiune a lui Pahlavi. Îi scandează numele în stradă în multe orașe și se pare că se întâmplă natural", a spus oficialul citat de Axios.

Analist: Protestatari tineri scandează numele lui Reza Pahlavi dintr-o nostalgie pentru un trecut pe care nu l-au trăit

Karim Sadjadpour, analist senior la Carnegie Endowment, crede că Reza Pahlavi oferă un element unificator pentru sentimentul naționalist în rândul protestatarilor, în contrast cu radicalismul islamic al regimului actual.

"Majoritatea acestor protestatari s-au născut după revoluția din 1979 și au nostalgia unei epoci pe care nu au trăit-o niciodată, când economia țării era în creștere, era liberă din punct de vedere social și se bucura de o imagine internațională pozitivă.

Reza Pahlavi este liderul care, pentru mulți iranieni, întruchipează cel mai bine acel patriotism și acea nostalgie orientată spre viitor pentru a face 'Iranul din nou măreț'", a explicat acest analist.

Raz Zimmt, directorul "programului Iran" de la Institutul Israelian pentru Studii de Securitate Națională, a punctat că numele lui Pahlavi a apărut cu o frecvență notabilă în proteste, dar este dificil de spus dacă acest element este suficient pentru a proba o susținere publică largă în cadrul societății iraniene.

Chiar dacă nu există o credință larg răspândită în capacitățile de lider ale lui Pahlavi, este posibil ca mulți iranieni să fie dispuși să-l accepte drept conducător cel puțin temporar, pe considerentul că este preferabil stării actuale din țară a punctat Zimmt.

În sondajele de opinie realizate în ultimii ani, inclusiv în noiembrie 2025, aproximativ o treime dintre iranieni și-au declarat susținerea pentru Pahlavi, în timp ce o altă treime i s-a opus vehement, potrivit sociologului olandez Ammar Maleki.