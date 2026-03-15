Netanyahu s-a filmat în timp ce bea cafea pentru a arăta că nu a fost ucis de iranieni: "Vreți să-mi numărați degetele? Nu sunt șase"

1 minut de citit Publicat la 19:11 15 Mar 2026 Modificat la 19:15 15 Mar 2026

Netanyahu a glumit apoi despre zvonurile care circulă online. „Vreți să-mi numărați degetele? Le puteți vedea aici". FOTO: Captură video/ Mossad/X

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a distribuit un videoclip pe rețelele sociale după ce au circulat în online zvonuri care susțineau că ar fi fost ucis într-un atac iranian.

În videoclipul intitulat „Spun că sunt ce?”, Netanyahu pare relaxat în timp ce ține o ceașcă de cafea în mână.

„Mor după cafea, știți ce vreau să spun?”, spune el în videoclip.

De asemenea, le-a mulțumit susținătorilor, spunând că sprijinul lor îl întărește atât pe el, cât și pe forțele de securitate israeliene.

„Sprijinul vostru este uimitor - mă împuternicește pe mine, guvernul și IDF-ul. Facem lucruri pe care nu le pot împărtăși acum, dar există operațiuni foarte puternice și în Iran și Liban astăzi”, a adăugat el.

Netanyahu a ironizat zvonurile care îl dădeau mort

Netanyahu a glumit apoi despre zvonurile care circulă online. „Vreți să-mi numărați degetele? Le puteți vedea aici... și aici. Vedeți? Foarte frumos.”

Videoclipul vine după ce rapoarte neverificate de pe rețelele de socializare au susținut că Netanyahu ar fi fost ucis într-un atentat cu bombă iranian. Unii teoreticieni ai conspirației au distribuit, de asemenea, videoclipuri care susțineau că ar fi apărut cu șase degete, prezentând-o ca o presupusă „dovadă” a morții sale.

Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a lansat duminică o nouă amenințare la adresa liderului israelian, pe măsură ce tensiunile cu Israelul și Statele Unite continuă să se intensifice.

„Dacă acest criminal care a ucis copii este în viață, vom continua să-l urmărim și să-l ucidem cu toată forța”, au declarat Gărzile pe site-ul lor, Sepah News.

Conflictul a început pe 28 februarie, când Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra instalațiilor nucleare și militare iraniene, îndemnând cetățenii iranieni să conteste conducerea țării. Iranul a răspuns cu atacuri de represalii care au vizat Israelul și locații din statele vecine din Golful Persic.

?? BIBI IS ALIVE

They said he was dead, but then rose after 3 days..with only 5 fingers in each hand.



Benjamin Netanyahu speaking:

“What did you ask me? You think they’re not saying online that Bibi is dead?

I’m crazy about coffee. You know what else? I’m crazy about my people.… pic.twitter.com/kXjvHQAnQF — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 15, 2026