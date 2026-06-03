Surse: Nicușor Dan anunță, joi, că-l desemnează pe Eugen Tomac drept prim-ministru. Ce i-a spus Bolojan Președintelui, la Cotroceni

Eugen Tomac. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan va anunța, joi, că-l desemnează pe Eugen Tomac drept prim-ministru și că îi încredințează mandatul alcătuirii Guvernului, au declarat pentru Antena3.ro surse politice.

Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze un Guvern și să convingă partidele să-l voteze în Parlament.

Guvernul propus va fi unul tehnocrat, lucru respins deja, declarativ, de liderii fostei coaliții de guvernare. De altfel, calculele cu care pornește Tomac misiunea încredințată de Președinte arată că nu există, deocamdată, cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament.

Nicușor Dan a discutat, marți, cu Ilie Bolojan, dar nu a reușit să îl convingă să susțină guvernul. Acesta i-ar fi spus Președintelui că trebuie să vadă lista de miniștri și „să vorbească la partid”.

În încercarea de a debloca criza politică, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni, separat, pe liderii PNL și USR: Ilie Bolojan a fost convocat marți, iar Dominic Fritz miercuri.

Anunțarea premierului întârziase, deși numele lui Eugen Tomac circula neoficial încă de săptămâna trecută, pentru că formula de cabinet tehnocrat dorită de șeful statului nu este agreată de partide, iar majoritatea necesară pentru vot nu este configurată.

Nicușor Dan nu voia să facă un anunț care să fie respins în Parlament, în condițiile în care în acest moment nu există cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

PNL și USR resping un guvern tehnocrat dacă la nivelul eșaloanelor doi și trei vor fi numiți oameni ai PSD. Social-democrații par cei mai flexibili față de tehnocrați, pe care i-ar vota cu condiția de a-și putea numi proprii oameni în eșalonul doi – secretari de stat, prefecți, subprefecți.

Potrivit surselor politice, este deja creionată o listă de posibili miniștri tehnocrați pe care Tomac i-ar prezenta la negocieri: Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe, consilierul prezidențial Sorin Costreie la Educație, un arhitect cunoscut la Dezvoltare și un director de spital bucureștean la Sănătate. Pentru portofolii precum Interne și Justiție încă se căutau soluții.