Surse: Ilie Bolojan a fost la Cotroceni. Nicușor Dan l-a chemat și pe Dominic Fritz. Președintele caută o majoritate pentru Eugen Tomac

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. sursa foto: Hepta

Președintele României Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii PNL și USR. Cei doi au fost chemați separat. Ilie Bolojan a fost la Cotroceni marți, în timp ce Dominic Fritz a fost convocat miercuri, au declarat pentru Antena3.ro surse oficiale. Nicușor Dan încearcă să deblocheze criza politică prin desemnarea unui premier din afara partidelor parlamentare. Potrivit surselor citate, Președintele ar vrea un guvern tehnocrat care să treacă de votul Parlamentului.

Nicușor Dan era așteptat să anunțe, marți, numele premierului, pentru a porni procedura constituțională de formare și învestire a Guvernului în Parlament. Anunțul întârzie însă, pentru că, deși numele premierului este deja cunoscut, anunțat neoficial pe mai multe canale, încă de săptămâna trecută, respectiv Eugen Tomac, formula de guvern dorită de Președintele Nicușor Dan, adică un cabinet de tehnocrați, nu este agreată de partide și nu este configurată, încă, majoritatea parlamentară necesară pentru vot. Nicușor Dan nu este de acord să facă un anunț care să fie respins la vot în Parlament, iar în acest moment nu există cele 233 de voturi necesare pentru ca guvernul să fie învestit.

În continuare, PNL și USR resping varianta unui guvern tehnocrat, dacă la nivelul eșaloanelor doi și trei vor fi numiți oameni ai Partidului Social Democrat. PSD pare să fie cel mai flexibil în legătură cu tehnocrații, pe care i-ar vota, dar cu o condiție, social-democrații să poată numi oameni din partid în eșalonul 2 al guvernării - secretari de stat, prefecți, subprefecți etc.

Surse politice au declarat că este creionată deja o listă de posibili miniștri tehnocrați care să fie prezentați de Eugen Tomac în momentul în care ar începe negocierile cu partidele pentru obținerea sprijinului în Parlament. Ar fi vorba despre specialiști cunoscuți fiecare în domeniul său, apreciați de Nicușor Dan pentru activitate, au declarat surse politice pentru Antena3.ro. Pe listă s-ar afla Mihnea Motoc care ar urma să preia ministerul Apărării, Luca Niculescu pentru portofoliul Externelor, consilierul prezidențial Sorin Costreie pentru Educație, un reputat arhitect pentru ministerul Dezvoltării, un director de spital din București pentru Sănătate. Sursele citate susțin că erau și portofolii pentru care încă se căutau soluții, ca de exemplu MAI și Justiție.