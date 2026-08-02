Marina italiană a descins la bordul unui petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei. Militarii au coborât pe frânghii din elicopter

1 minut de citit Publicat la 20:59 02 Aug 2026 Modificat la 21:42 02 Aug 2026

Marina italiană a descins la bordul unui petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei. Foto: X Ministero Difesa

Marina italiană a urcat la bordul unui petrolier rusesc aflat în apele internaționale din apropierea insulei Pantelleria, situată între Sicilia și Tunisia. Operațiunea a avut loc în cadrul unei misiuni de monitorizare a traficului de arme și petrol și a fost sprijinită de o navă grecească și de un avion polonez de patrulare maritimă, scrie Euronews.

Nava italiană Thaon di Revel a interceptat și inspectat petrolierul în apropiere de Pantelleria. Verificările au fost făcute duminică dimineață, pe 2 august, în cadrul operațiunii EUNAVFOR MED IRINI, misiunea Uniunii Europene care monitorizează traficul de arme și petrol în Marea Mediterană.

Petrolierul Toa Payoh, aflat sub sancțiunile Uniunii Europene și considerat parte a așa-numitei „flote-fantomă” a Rusiei, a fost supus unei verificări privind naționalitatea sa. În cazul navelor, aceasta este stabilită în funcție de pavilionul pe care au dreptul să îl arboreze. Toa Payoh navighează oficial sub pavilionul Camerunului.

Petrolierul plecase pe 16 iulie din portul Cotonou, din Benin, și se îndrepta spre Istanbul. A fost interceptat la vest de Pantelleria. Potrivit Ministerului italian al Apărării, comandantul navei nu a oferit inițial cooperarea solicitată.

O echipă de militari italieni a ajuns apoi la bord cu un elicopter decolat de pe nava Thaon di Revel și a făcut verificările prevăzute.

„Doresc să felicit echipajul navei Thaon di Revel și întregul personal implicat în operațiune pentru profesionalismul, pregătirea și hotărârea de care au dat dovadă. Și această acțiune este o demonstrație concretă a contribuției Italiei la securitatea Mediteranei și la eforturile Uniunii Europene”, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto.

Cum s-a desfășurat operațiunea

Ministerul Apărării a transmis că intervenția, desfășurată cu sprijinul unei nave grecești și al unui avion polonez de patrulare, a durat aproximativ două ore și s-a încheiat fără incidente și în deplină siguranță.

Operațiunea a avut loc în apele internaționale, în baza mandatului european și cu respectarea articolului 110 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării. Acesta permite unei nave militare, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, să verifice naționalitatea unei nave comerciale și pavilionul sub care aceasta este autorizată să navigheze.

Autoritățile italiene analizează în prezent informațiile și documentele obținute în timpul inspecției.