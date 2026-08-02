Locul din Europa unde soarele va apune de două ori în aceeași seară. Aproape nimeni nu a auzit de el

Eclipsa va avea loc cu puțin timp înainte de apus, ceea ce va crea un efect neobișnuit de dublu amurg. Foto: Getty Images

Avellanosa de Muno este un sat minuscul din provincia Burgos, în nordul Spaniei. Nu are restaurante sau magazine, iar barul local este mai mereu închis. Doar o dubă de la o brutărie din apropiere mai trece o dată pe săptămână pentru a le aduce pâine celor câțiva oameni care încă locuiesc aici.

În rest, liniștea este spartă doar de păsările care zboară printre acoperișurile din piatră, de zumzetul insectelor din tufele de lavandă și, din când în când, de câte un tractor care lucrează pe câmpurile din jur.

În această vară, însă, satul în care aproape niciodată nu se întâmplă nimic ar putea deveni pentru câteva ore unul dintre cele mai căutate locuri din lume.

Pe 12 august 2026, o eclipsă totală de Soare va traversa Atlanticul și va putea fi văzută din Europa continentală pentru prima dată după 1999. Potrivit fizicienei María Teresa Lopez Sanchez, va fi prima eclipsă totală vizibilă din Spania continentală după cea din 1912.

Faza de totalitate va putea fi observată doar de-a lungul unei fâșii înguste, iar Avellanosa de Muno se află chiar pe traseul ei, scrie BBC.

Două apusuri în doar câteva minute

Satul oferă condiții ideale pentru observarea fenomenului: câmpuri întinse de grâu, dealuri joase, puține clădiri, aproape deloc lumină artificială și un orizont larg spre vest. În plus, nu sunt așteptate mulțimile care se vor strânge în locurile mai cunoscute.

Eclipsa va avea loc cu puțin timp înainte de apus, ceea ce va crea un efect neobișnuit de dublu amurg, „ca și cum ai trăi două apusuri în câteva minute”, explică Lopez Sanchez. Mai târziu în aceeași noapte va putea fi văzută și ploaia de meteori Perseide, ceea ce va transforma seara într-o rară succesiune de spectacole cerești.

Sara Alvarez Rodríguez, una dintre localnice, știe deja unde ar trebui să meargă vizitatorii.

„Urcați spre peșteri. De acolo se vede totul”, spune ea.

Álvarez s-a născut în sat în 1937 și nu a locuit niciodată în altă parte. În anii 1950, Avellanosa de Muñó avea aproximativ 200 de locuitori și mai multe magazine mici. Pescarii mergeau cu bicicletele în satele din jur pentru a-și vinde marfa, iar poștașul venea călare pe un măgar, care știa singur unde trebuia să se oprească.

Timp de generații, oamenii au trăit din agricultură, grădini, vii și creșterea animalelor. După mecanizarea agriculturii și dispariția locurilor de muncă, tot mai mulți au plecat spre Madrid, Bilbao, Barcelona și alte orașe.

Astăzi, pe dealurile din jur pasc mai multe capre decât oameni locuiesc permanent în sat. Câmpurile de floarea-soarelui au luat locul terenurilor pe care munceau odinioară sute de localnici.

Eclipsa îi aduce pe oameni înapoi

Fenomenul din august îi va face însă pe mulți dintre foștii locuitori și pe urmașii lor să se întoarcă.

Raul Grande Revilla, născut aici în urmă cu 73 de ani, va veni împreună cu partenera, fiul, nepoții și mai mulți prieteni. Fratele său va sosi și el cu familia. Grupul lor va număra aproximativ 20 de persoane și va dubla pentru o noapte populația satului.

Și alți localnici își vor primi rudele și prietenii, unii veniți din alte regiuni ale Spaniei, dar și din Marea Britanie, Franța sau Venezuela.

Hotelul Parador de Lerma, aflat în apropiere și amenajat în fostul palat al Ducelui de Lerma, este complet rezervat pentru eclipsă încă din 2022. Și în restul regiunii Burgos, cele mai multe locuri de cazare au fost ocupate cu mult timp înainte.

Specialiștii în eclipse nu au căutat neapărat cele mai cunoscute locuri, ci zonele cu cea mai bună vizibilitate. Grande povestește că a mers din casă în casă pentru a găsi cazare unei familii din California, convins că Avellanosa este unul dintre cele mai bune puncte din Spania pentru observarea fenomenului.

În timpul eclipsei totale, Soarele se va afla la doar opt grade deasupra orizontului. Din acest motiv, vizibilitatea spre vest va fi esențială, iar peșterile de deasupra satului oferă un loc ideal.

Pentru comunitate, ele au și o valoare sentimentală. De generații, oamenii urcă acolo pentru a privi apusul, iar un fost locuitor a ales chiar ca cenușa sa să fie împrăștiată în acel loc.

În ziua eclipsei, Avellanosa de Muno va fi din nou plină de voci. Oamenii vor frige cotlete de miel în lipsa restaurantelor, iar copiii se vor juca în locul în care se afla cândva școala.

Apoi, pentru câteva minute, întunericul va veni de două ori. Iar unul dintre cele mai uitate sate ale Spaniei va ajunge, pentru o seară, în centrul atenției lumii.