România are printre cele mai periculoase șosele din Europa. Doar doi vecini stau mai rău

România are printre cele mai periculoase șosele din Europa. Foto: Getty Images

România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătoriilor de vară. Cu 68 de morți la un milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria, scrie Novinite.

Călătoriile cu mașina rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la o țară la alta, iar în unele regiuni ale Europei numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri.

Clasamentul a fost realizat de Vignette Switzerland, o platformă online care furnizează viniete electronice pentru Elveția.

România, pe locul al treilea în clasamentul negativ

Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv, cu 74 de decese rutiere la un milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene, deși cele mai recente date arată o ușoară îmbunătățire față de anul anterior.

Pe locul al doilea se află Bulgaria, cu 71 de morți la un milion de locuitori, urmată de România, unde rata ajunge la 68 de decese la un milion de persoane.

În clasamentul statelor europene cu cele mai periculoase șosele apar și câteva dintre cele mai vizitate destinații turistice de pe continent. Portugalia, Grecia, Italia și Franța se află, de asemenea, în primele zece țări cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere.

Cele mai sigure drumuri sunt în nordul Europei

La polul opus se află Norvegia și Suedia. Ambele țări au raportat câte 19 decese rutiere la un milion de locuitori, cele mai mici valori din clasament.

Prin comparație, rata mortalității pe șoselele din Serbia este de aproape patru ori mai mare decât în cele două state nordice.

Studiul a analizat și evoluția siguranței rutiere în ultimul deceniu. Lituania a făcut cele mai mari progrese, reducând numărul deceselor cu 43% față de nivelul înregistrat în urmă cu zece ani.

Îmbunătățiri importante au fost raportate și în Letonia, unde numărul victimelor a scăzut cu 37%, în Bulgaria, cu 36%, în Grecia, cu 35%, și în Ungaria, cu 30%.

În alte țări, schimbările au fost mult mai mici. În Portugalia, numărul deceselor rutiere a scăzut cu doar 1% față de 2015, iar Franța a înregistrat o reducere de 6% în aceeași perioadă.

Specialiștii le recomandă celor care pleacă vara cu mașina prin Europa să verifice înainte regulile de circulație din fiecare țară, să își pregătească atent traseul și să conducă prudent, mai ales pe drumuri necunoscute.