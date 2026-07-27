Legea salarizării scoate angajații în stradă. Medicii intră de marți în grevă generală. La Parlament vor fi proteste toată săptămâna

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România este la un pas de blocaj. Tensiunea socială atinge cote fără precedent din cauza legii care taie salariile bugetarilor. Cadrele medicale intră de marți în grevă generală, iar cele mai mari confederații sindicale încep protestele în faţa Palatului Parlamentului. Activitatea în spitale se va opri pe termen nedeterminat, iar medicii vor trata doar cazurile urgente.

Desi cadrele medicale amenință de câteva luni cu declanșarea grevei generale, autoritățile nu le-au luat în seama și nu au ținut cont de revendicările lor. Marți va fi ziua Z: medicii și asistentele își sistează activitatea. În spitale, se vor ocupa doar de urgențe.

Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când se ajunge la greva generală în spitale.

În paralel, cele mai mari confederații sindicale din țară demarează proteste și încep pichetarea Parlamentului.

25.000 de persoane vor protesta toată săptămâna, începând de mâine, în fața Palatului Parlamentului, între orele 10.00 și 17.00.

Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, Confederaţia Naţional Sindicală "Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România "Frăţia", Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Naţională Sindicală "Meridian" şi Blocul Naţional Sindical (BNS), solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce priveşte proiectul Legii salarizării în sectorul public.

Sindicatele amenință că protestele s-ar putea extinde și în transportul public. Reprezentantii celor mai mari cinci confederatii spun că nu vor mai participa la nicio consultare şi cer partidelor să oprească orice demers in ceea ce priveşte legea salarizării.

Răzvan Gae, vicepreședintele Sanitas: „Practic, activitatea se întrerupe în proporție de două treimi, pe termen nedefinit. Angajații vor ieși în fața spitalelor, dar pentru perioade scurte de timp, deoarece, spre deosebire de greva de avertisment, care a fost limitată, greva generală se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. Dacă nu vom primi un răspuns, în special din partea Guvernului, Parlamentului și partidelor politice, greva va continua. Sistemul va funcționa în regim de avarie. Vom asigura toate serviciile care țin de salvarea vieții pacienților, astfel încât aceasta să nu fie pusă în pericol.”

Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România: „Puterea de cumpărare a scăzut la jumătate față de acum un an. Salariul minim și pensia medie din România sunt în jur de 2.750 de lei net, în timp ce valoarea coșului minim este de 4.530 de lei. Diferența dintre aceste valori arată că majoritatea românilor trăiesc la limita subzistenței.

Sub pretextul reducerii deficitului bugetar, veniturile noastre lunare sunt reduse constant. Trebuie să înțelegem că avem printre cele mai mici salarii din Uniunea Europeană, dar prețurile sunt la nivel european sau chiar mai mari, ceea ce face viața în România aproape imposibilă.”