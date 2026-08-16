Părinții care au fost în concediu de creștere a copilului între 2001 - 2005 nu au avut contribuții la pensie plătite. Ce înseamnă asta

Faptul că nu s-au plătit contribuțiile la pensie nu înseamnă că anii petrecuți în concediu de creștere a copilului dispar din dosarul de pensie al părintelui. Foto: Getty Images

Părinții care au fost în concediu de creștere a copilului în perioada aprilie 2001 - decembrie 2005 nu au beneficiat de contribuții plătite la pensie pentru indemnizația pe care au primit-o atunci. Acel interval de timp este considerat stagiu de cotizare asimilat, nu stagiu contributiv, a confirmat Ministerul Muncii, potrivit edupedu.ro.

Mai exact, acea perioadă de timp nu va fi luată în considerare nici la stabilizarea stagiului minim, nici la calcularea stagiului complet de cotizare contributiv și nici la acordarea punctelor de stabilitate.

„Perioadele în care asiguratul a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale (concediu pentru creşterea copilului) în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 reprezintă perioade asimilate şi implicit stagiu de cotizare, așa cum este definit la art.3 lit.q) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare și nu se are în vedere la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie, respectiv la acordarea punctelor de stabilitate”, a precizat Ministerul Muncii.

Precizările apar în răspunsul dat de Ministerul Muncii, pe când era condus de social-democratul Petre-Florin Manole, după o interpelare a deputatei USR Monica Berescu.

„Această perioadă a fost și este în prezent tratată, în sistemul public de pensii, drept stagiu de cotizare asimilat, și nu stagiu contributiv. Ulterior, deși regimul de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului a fost modificat, perioada concediului a rămas încadrată, din perspectiva pensiei, tot ca stagiu asimilat.

În practică, numeroase persoane care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în intervalul menționat semnalează existența unor diferențe semnificative între nivelul contribuțiilor realizate anterior intrării în concediu și modul de valorificare a acestei perioade la stabilirea punctajului de pensie”, a scris deputat.

Ea a adresat ministerului următoarele întrebări:

Care a fost temeiul legal pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului în

cuantum fix în această perioadă și care au fost considerentele economice și sociale avute în vedere la momentul adoptării acestei soluții legislative?

cuantum fix în această perioadă și care au fost considerentele economice și sociale avute în vedere la momentul adoptării acestei soluții legislative? Cum era încadrată, din perspectiva sistemului public de pensii, perioada concediului

pentru creșterea copilului: stagiu contributiv sau stagiu asimilat?

pentru creșterea copilului: stagiu contributiv sau stagiu asimilat? Cum este valorificată în prezent, la stabilirea și recalcularea pensiilor, perioada

concediului pentru creșterea copilului aferentă anilor 2001–2006?

concediului pentru creșterea copilului aferentă anilor 2001–2006? Ce punctaj lunar se acordă pentru aceste perioade asimilate?

Care este baza de calcul utilizată pentru determinarea punctajului (salariul minim brut pe economie, salariul mediu brut, alt indicator)?

Există diferențe de tratament sub aspectul punctajului de pensie între persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului înainte și după modificările legislative introduse începând cu anul 2006? Dacă da, vă rog să le detaliați.

Există la nivelul ministerului sau al Casei Naționale de Pensii Publice o evaluare a

impactului pe termen lung asupra cuantumului pensiei pentru persoanele care au

beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în perioada 2001 - 2006? Dacă da, vă

rog să comunicați concluziile acestor analize.

impactului pe termen lung asupra cuantumului pensiei pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în perioada 2001 - 2006? Dacă da, vă rog să comunicați concluziile acestor analize. Există în prezent o analiză privind oportunitatea instituirii unor măsuri compensatorii

pentru această categorie de persoane, în acord cu principiile contributivității și echității în sistemul public de pensii?

Ce a răspuns Ministerul Muncii

Ministerul Muncii a confirmat că pentru acel interval de timp nu au fost plătite contribuțiile la pensie și a arătat că există trei regimuri diferite pentru trei intervale de timp diferite:

perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 , în care persoana asigurată a beneficiat de concediul pentru îngrijirea copilului conform prevederilor Decretului-Lege nr.31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an şi/sau a Legii nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, constituie vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare contributiv, aşa cum este definit la art.3 lit.r) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare;

, în care persoana asigurată a beneficiat de concediul pentru îngrijirea copilului conform prevederilor Decretului-Lege nr.31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an şi/sau a Legii nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, constituie vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare contributiv, aşa cum este definit la art.3 lit.r) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare; perioadele în care asiguratul a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale (concediu pentru creşterea copilului) în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 reprezintă perioade asimilate şi implicit stagiu de cotizare, așa cum este definit la art.3 lit.q) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare și nu se are în vedere la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie, respectiv la acordarea punctelor de stabilitate;

reprezintă perioade asimilate şi implicit stagiu de cotizare, așa cum este definit la art.3 lit.q) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare și nu se are în vedere la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie, respectiv la acordarea punctelor de stabilitate; perioadele în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru creşterea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2006 reprezintă perioade asimilate și implicit stagiu de cotizare, aşa cum este definit la art.3 lit.q) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare şi se are în vedere la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv potrivit dispozițiilor art.47 alin.(4) din acelaşi act normativ.

„Astfel, perioadele în care persoanele au beneficiat de indemnizație pentru creşterea

copilului au fost recunoscute drept stagiu de cotizare în raport cu legislația în baza căreia a

fost acordată această indemnizaţie”, a transmis Ministerul Muncii.

Ministerul Muncii nu a răspuns însă la întrebările deputatei USR privind ce punctaj lunar se acordă pentru aceste perioade asimilate, care este baza de calcul folosită pentru determinarea punctajului și dacă există diferențe de tratament între persoanele care au beneficiat de concediu înainte și după modificările legislative introduse începând cu anul 2006.

De asemenea, Ministerul Muncii nu a dat nici un răspuns concret la întrebarea dacă s-a realizat o analiză a impactului pe termen lung asupra cuantumului pensiilor părinților care au fost în această situație și nici dacă se iau în considerare măsuri compensatorii.

Ministerul Muncii a făcut referire la noua lege a pensiilor, care are drept obiective „eliminarea inechităților”, „întărirea principiului contributivității” și „menţinerea unui nivel adecvat al pensiilor”, fără o referire concretă la situația specifică în care se află acești părinți.

Ce este „perioadele asimilate” din Legea pensiilor

Atenție, faptul că nu s-au plătit contribuțiile la pensie nu înseamnă că anii petrecuți în concediu de creștere a copilului dispar din dosarul de pensie al părintelui.

„Perioadele în care asiguratul a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale (concediu pentru creșterea copilului) în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 reprezintă perioade asimilate și implicit stagiu de cotizare”, a precizat Ministerul.

Ministerul Muncii a explicat ce înseamnă „perioade asimilate”: