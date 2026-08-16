Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-a întâlnit cu liderii Hamas să discute planul de pace SUA pentru Gaza. Israelul încă îl respinge

Emisarul american Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump, s-a întâlnit, duminică, în Egipt, cu lideri ai Hamas, afirmă surse ale AFP, citate de Agerpres.

Informaţia a fost confirmată şi de un diplomat, pentru Reuters. Conform acestuia, Kushner şi Nikolai Mladenov, reprezentantul Consiliului pentru Pace promovat de Trump, au avut mai multe discuţii, la Cairo, cu mediatori egipteni, qatarezi şi turci, iar la unele din acestea au fost prezenţi şi oficiali din Hamas.

În timpul întrevederii cu Kushner, Hamas şi-a reafirmat angajamentul în favoarea planului de pace în Fâşia Gaza mediat de SUA, dar respins de Israel.

La rândul său, Kushner a insistat asupra dezarmării complete a grupării şi a asupra excluderii totale a grupării susţinute de Iran din guvernarea pe viitor a teritoriului palestinian.

Un oficial israelian de rang înalt a afirmat că Kushner şi Mladenov urmează să se întâlnească luni şi cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Acesta a respins în urmă cu o săptămâna foaia de parcurs propusă de Trump, afirmând că este "inacceptabilă".