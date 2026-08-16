Cum cumpără China petrol iranian sancționat prin „rafinării ceainic”. Cinci milioane de barili au fost cumpărați până acum

China achiziționează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Hengli Group, o companie chineză cu peste 300.000 de angajați și venituri anuale de peste 100 de miliarde de dolari, aproximativ 87,2 miliarde de euro, este unul dintre principalii importatori de țiței iranian, a relatat, sâmbătă, The Wall Street Journal, citând analiști din industrie, brokeri maritimi și Trezoreria SUA, conform The Jerusalem Post.

Hengli este una dintre cele mai mari companii dintr-o rețea de rafinării independente din China, cunoscute drept „rafinării ceainic”, care cumpără petrol aflat sub sancțiuni, potrivit oficialilor citați de WSJ.

Din 2023, Hengli a primit cel puțin cinci milioane de barili de petrol iranian transportați de mai multe nave sancționate de Statele Unite, potrivit Trezoreriei SUA și unor brokeri maritimi.

Ca răspuns, Trezoreria SUA a sancționat, la începutul acestui an, activitatea de rafinare a Hengli, deși ministerul chinez al comerțului le-a cerut companiilor să nu respecte măsurile, iar ministerul chinez de externe le-a descris drept „sancțiuni unilaterale ilegale și nejustificate”.

Iranul ocolește sancțiunile petroliere americane prin intermediul „flotei-fantomă” iraniene.

Iranul a ocolit sancțiunile americane și blocada printr-un sistem de transferuri de la navă la navă, în cadrul căruia petrolierele sancționate încărcate cu petrol iranian își transferă încărcătura pe mare către alte nave, înainte ca aceasta să fie trimisă în China, a relatat WSJ în luna mai.

Navele care preiau petrolul fac adesea parte din „flota din umbră” a Iranului, formată din petroliere vechi și ruginite care își ascund proprietarii și își pot schimba pavilionul cu cel al unor țări în care supravegherea transportului maritim este redusă, pentru a-și disimula identitatea. Navele își opresc frecvent sistemele de localizare și pot chiar să acopere cu vopsea numerele de identificare.