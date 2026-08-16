Obiecte suspecte în Portul Tomis din Constanța și la Eforie Nord. La 1,5 km de țărm ar fi o dronă navală. Autoritățile intervin

<1 minut de citit Publicat la 10:46 16 Aug 2026 Modificat la 10:55 16 Aug 2026

Obiect suspect în largul Portului Tomis din Constanța. Foto: Antena 3 CNN

Două incidente cu obiecte suspecte în zona litoralului românesc au fost semnalate duminică dimineață.

O structură plutitoare a fost observată în largul Portului Tomis, la Constanța, la aproximativ 1,5 kilometri de țărm.

Din imaginile obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN se observă că este vorba despre un corp de culoare albă, fără suprastructură, de o dimensiune aparentă comparabilă cu a unei bărci sau a unei șalupe.

Potrivit informațiilor obținute jurnaliștii Antena 3 CNN, ar putea fi vorba de o dronă navală.

Garda de Coastă a fost trimisă în zonă.

La Eforie Nord, pe plajă, turiștii au fost surprinși să descopere un obiect cilindric, aparent metalic, cu suprafața ruginită.

Autoritățile investighează și acest incident.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar noi informații.