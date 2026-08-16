Acciza la motorină s-a redus cu 20% începând de azi. Care sunt prețurile la pompă?

Prima reducere a accizei la motorină se aplică de astăzi, 16 august 2026. Sursa foto: Getty Images

Prețul motorinei a coborât sub 10 lei/l în stațiile Petrom, după ce prețurile au fost reduse cu 68 de bani/l în toate benzinăriile, în prima oră a zilei de duminică, 16 august 2026. Reducerea a avut loc în urma diminuării accizei cu 20%. Recent, Parlamentul a aprobat un act legislativ prin care este reinstituită starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, relatează Profit.ro. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% între 16 şi 31 august.

În timp ce în staţiile Petrom se poate cumpăra cea mai ieftină motorină, respectiv cu 9,99 lei/l, staţiile Lukoil ar trebui să practice cel mai mare preţ al combustibilului diesel, de 10,20 lei/l, în urma deciziei de vineri de a scumpi diesel-ul la 10,88 lei/l.

De astăzi, în staţiile Rompetrol, un litru de motorină va costa 10,11 lei, dacă transferă integral reducerea fiscală în preţuri ca şi Petrom, arată datele analizate de jurnaliştii publicaţiei Profit.ro.

Chiar și după această reducere fiscală, România se menține în prima jumătate a clasamentului statelor europene cu cea mai scumpă motorină, coborând de pe locul 8, ocupat sâmbătă la un preț mediu de 10,02 euro/l, pe locul 12, la noul preț mediu de 1,91 euro/l.

Conform actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi scăzută de 2 ori pe lună cu procente între 5% (14 bani/l) şi 25% (70 bani/l), în funcţie de cea mai mică creştere procentuala dintre cea a cotaţiilor internaţionale Platts şi cea a preţului mediu la pompă.

"Prima diminuare a accizei se aplică începând cu prima zi a primului segment de aplicare. Pentru segmentul bilunar în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.r. 1 - 15 august) nu se aplică diminuarea accizei", menţionează noua lege, ceea ce înseamnă că prima reducere de acciză are loc începând de azi, 16 august 2026.