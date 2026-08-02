Politico: Economia globală ar putea fi într-o bulă a inteligenței artificiale

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Sistemul financiar mondial s-ar putea afla într-o bulă alimentată de supra-evaluarea inteligenței artificiale, comparabilă cu criza „dot-com” din 2000 și cu perioada care a precedat criza financiară din 2008, a declarat pentru Politico un oficial de rang înalt al Consiliului pentru Stabilitate Financiară, organizația mondială de supraveghere a riscurilor.

John Schindler, secretarul general al Consiliului pentru Stabilitate Financiară, este oficialul care și-a exprimat îngrijorarea cel mai recent în privința unei posibile bule a inteligenței artificiale, în contextul investițiilor febrile și al evaluărilor-record ale companiilor din sectorul tehnologic.

„Una dintre întrebările cu care sistemul financiar se confruntă întotdeauna este dacă activele sunt evaluate corect”, a declarat Schindler.

„Știm că, în perioada dot-com, dorința foarte mare de a profita de cea mai nouă tehnologie și de cele mai recente favorite ale pieței a dus la un entuziasm exagerat în privința evaluărilor. Am văzut același lucru în bula imobiliară care a precedat marea criză financiară. Este posibil să vedem acum ceva asemănător”.

Posibilul șoc financiar

Companiile asociate inteligenței artificiale au câștigat aproximativ 27.000 de miliarde de dolari în valoare de piață din noiembrie 2022, potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs. Producătorul de cipuri Nvidia a devenit anul trecut prima companie din lume evaluată la 5.000 de miliarde de dolari.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară este preocupat de faptul că investițiile sunt concentrate în câteva companii uriașe și că o corecție a prețurilor acțiunilor acestora ar putea provoca un șoc financiar mai amplu, din cauza îndatorării fondurilor speculative și a expunerii băncilor.

Atât în UE, cât și în Regatul Unit, autoritățile încearcă să îi încurajeze pe cetățeni să investească pe piețele de acțiuni, pentru a stimula economia și pentru a le oferi economiilor acestora randamente mai bune decât păstrarea banilor în numerar sau în depozite. Persoanele care cunosc, însă, prea puțin modul în care funcționează bursa ar putea lua decizii riscante și ar putea suferi pierderi.

SpaceX, producătorul de rachete și compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk, a stabilit recorduri la oferta publică inițială din iunie, înainte ca prețul acțiunilor sale să se prăbușească.

Există și alte semne că entuziasmul pentru investițiile în inteligența artificială ar putea începe să se tempereze, pe măsură ce cresc semnele de întrebare privind profitabilitatea tehnologiei și contribuția sa la sporirea productivității. Acțiunile producătorilor de cipuri au înregistrat pierderi puternice și au fost afectate de un val de vânzări în ultimele săptămâni.

„Se pare că unele evaluări sunt destul de ridicate, atât la nivelul piețelor în ansamblu, cât și în cazul anumitor companii. Nu sunt, însă, un prezicător al bursei. Nu vă pot spune cât vor mai crește sau dacă aceste evaluări sunt justificate. Dar este un fenomen pe care îl urmărim, îl discutăm și în privința căruia încercăm să ne asigurăm că lucrurile nu vor evolua prost”, a declarat Schindler.

Banca Reglementelor Internaționale, supranumită „banca centrală a băncilor centrale”, a avertizat că rezultatele dezamăgitoare ale marilor companii care dezvoltă infrastructură de inteligență artificială ar putea provoca o „prăbușire prelungită a investițiilor”, urmată de o „retragere bruscă a finanțării”.

Fondul Monetar Internațional a avertizat, la rândul său, că piețele s-ar putea contracta dacă inteligența artificială nu se ridică la nivelul așteptărilor privind profitabilitatea și creșterea productivității.

Președintele Consiliului pentru Stabilitate Financiară, Andrew Bailey, colegul lui Schindler și guvernatorul Băncii Angliei, a avertizat în mai multe rânduri asupra unei posibile corecții a prețurilor acțiunilor companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

Schindler a încercat, însă, să reducă din gravitatea riscurilor generale.

„Rolul nostru este să ne gândim la toate lucrurile care ar putea merge prost și la modalitățile prin care consecințele lor pot fi limitate. Așadar, acesta este doar unul dintre riscurile pe care le analizăm”, a spus el.

„Rezistența” la șocuri

Întrebat dacă sectorul financiar dispune de suficiente măsuri de protecție pentru a rămâne stabil în cazul spargerii unei bule a inteligenței artificiale, Schindler a răspuns: „Sper că da”.

Băncile „s-au dovedit, în general, destul de rezistente la șocuri” după criza din 2008, dar sistemul financiar „se află într-o continuă schimbare”, a spus el. Schindler a atras atenția și asupra sectorului financiar nebancar, care este mult mai mare decât în 2008 și mai slab reglementat decât industria bancară.

„În anumite părți ale acestui sector s-ar putea acumula riscuri pe care ne este mai greu să le evaluăm. Prin urmare, nu pot spune că totul va fi în regulă”, a adăugat el.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară analizează și gradul de îndatorare folosit de companii pentru achiziționarea activelor asociate inteligenței artificiale, a precizat Schindler, referindu-se la practica de a contracta datorii pentru a amplifica randamentul investițiilor.

„Dacă este vorba doar despre investitori obișnuiți care pun 100 de dolari pe bursă, aceasta este o situație. Dacă aceiași oameni se împrumută de zece ori peste această sumă pentru a investi, este cu totul altceva, deoarece efectele devin mult mai grave atunci când un eveniment determină desfacerea acestor poziții”.