Anomalie termică uriașă în ocean. Un nou El Nino se formează în Pacific, efectele se văd deja. Apa e anormal de caldă în Europa

Un nou episod El Niño se conturează în Oceanul Pacific, din cauza încălzirii apelor din centrul și estul Pacificului ecuatorial, a transmis Organizația Meteorologică Mondială. Până în prezent, temperatura apei a atins un maxim de 6,4 grade Celsius peste media climatologică la aproximativ 90 de kilometri în largul localității Santa Rosa, Peru. Fenomenul climatic natural, care apare de regulă o dată la 2–7 ani, poate modifica semnificativ regimul temperaturilor și al precipitațiilor la nivel global.

Potrivit WMO, apele neobișnuit de calde din Pacific alimentează dezvoltarea noului episod El Niño, iar efectele ar putea fi resimțite în lunile următoare printr-un risc crescut de fenomene meteo extreme. Organizația avertizează că, deși El Niño este un fenomen bine cunoscut, fiecare episod are caracteristici proprii, iar impactul său depinde de intensitate, durată și de momentul în care se dezvoltă.

An El Niño is emerging. What do you know about it?



El Niño is a powerful natural climate pattern that warms ocean waters in the central and eastern Equatorial Pacific. It typically occurs every 2-7 years, but no two El Niños are exactly alike.



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În apropierea coastelor statului Peru, un episod de El Niño Costero se intensifică rapid. Indicele Niño 1+2, care monitorizează temperatura apelor din estul Pacificului ecuatorial, în apropierea coastelor Ecuadorului și nordului statului Peru, se apropie de valoarea de plus 3 grade Celsius. Până în prezent, temperatura apei a atins un maxim de 6,4 grade Celsius peste media climatologică la aproximativ 90 de kilometri în largul localității Santa Rosa, Peru.

El Niño Costero este o formă regională a fenomenului El Niño și afectează în principal zonele de coastă ale statelor Peru și Ecuador.

Spre deosebire de un episod El Niño clasic, cu impact extins asupra circulației atmosferice globale, El Niño Costero se manifestă mai ales prin încălzirea apelor din apropierea coastelor sud-americane. În regiune, acest lucru poate favoriza ploi abundente, inundații, alunecări de teren și perturbări importante pentru pescuit și comunitățile de coastă.

Contextul este amplificat de temperaturile foarte ridicate observate și în alte bazine maritime. Copernicus UE a anunțat că, la sfârșitul lunii mai, vestul Europei, unele zone din Oceanul Atlantic și Marea Mediterană au înregistrat temperaturi ale suprafeței mării mult peste valorile normale pentru această perioadă. Conform datelor Copernicus Marine Service, în anumite regiuni anomaliile au depășit 5 grade Celsius față de media sezonieră.

?️ W Europe, parts of the Atlantic & Mediterranean saw unusually warm conditions in late May.



?️ Based on @CMEMS_EU data, sea surface temps exceeded seasonal avg by 5°C+ in some areas. These data help monitor marine heatwaves.



? https://t.co/1BqWJ8r3l3#ImageOfTheDay #EUSpace pic.twitter.com/Cuy3Ocf1Ow — Copernicus EU (@CopernicusEU) June 3, 2026

Aceste valori sunt importante pentru monitorizarea valurilor de căldură marină, fenomene care pot afecta ecosistemele, pescuitul, acvacultura și alte activități economice dependente de starea oceanelor.

Apele mai calde furnizează atmosferei energie și umiditate suplimentare, ceea ce poate contribui la intensificarea ploilor torențiale, furtunilor sau episoadelor de caniculă, în funcție de regiune și de configurația atmosferică.

El Niño face parte din sistemul climatic ENSO, El Niño–Oscilația Sudică, care alternează între faze calde, reci și neutre în Pacificul ecuatorial. În timpul unui episod El Niño, vânturile alizee care împing în mod normal apele calde spre vest slăbesc sau se pot inversa temporar. Astfel, apele mai calde se deplasează spre centrul și estul Pacificului, reducând fenomenul de upwelling, adică ridicarea la suprafață a apelor reci și bogate în nutrienți din largul Americii de Sud, potrivit Severe Weather.

Această modificare a distribuției căldurii în ocean influențează și circulația atmosferică tropicală, inclusiv așa-numita circulație Walker.

Efectele se pot propaga apoi la scară planetară, prin schimbări ale zonelor de presiune, ale curenților-jet și ale regimului de precipitații. De aceea, El Niño este asociat frecvent cu secete în unele regiuni, ploi abundente în altele și cu o creștere temporară a temperaturii medii globale.

Specialiștii subliniază însă că impactul exact al noului episod va depinde de modul în care încălzirea din Pacific se va cupla cu atmosfera în următoarele luni. Monitorizarea temperaturilor de la suprafața mării, a apelor de adâncime și a presiunii atmosferice rămâne esențială pentru anticiparea efectelor asupra agriculturii, resurselor de apă, sănătății publice și infrastructurii.