Un nou concept pentru iubitorii de pizza romană, inspirat din tradiția italiană

Pizza romană artizanală, servită rapid și la bucată – conceptul ALTAGLIO Pezzo di Pizza aduce gustul Italiei într-un format adaptat ritmului modern. Sursa foto: getty images

Într-o perioadă în care ritmul alert al vieții ne face să căutăm soluții rapide, dar fără să renunțăm la calitate, ALTAGLIO Pezzo di Pizza propune un concept care îmbină autenticitatea bucătăriei italiene cu nevoile consumatorului modern.

„Pizza dintr-o bucată” este mai mult decât un slogan. Este ideea care stă la baza unui proiect construit cu pasiune și experiență. După aproape două decenii de activitate în industria HoReCa, echipa ALTAGLIO a transformat această viziune într-un restaurant dedicat pizzei romane artizanale servită într-un format practic, rapid și accesibil, în locații premium.

Conceptul aduce în prim-plan pizza romană, recunoscută pentru aluatul său ușor și textura crocantă, care poate fi savurată la bucată, fără compromisuri în ceea ce privește gustul sau calitatea ingredientelor. Este o alternativă potrivită atât pentru o pauză de prânz, cât și pentru o gustare rapidă, păstrând în același timp autenticitatea rețetelor italiene.

Experiența nu se oprește însă la pizza. ALTAGLIO a completat conceptul cu o zonă de coffee to go, unde cafeaua este însoțită de deserturi italiene, oferind astfel o experiență completă pentru cei care apreciată savoarea autentică și serviciile rapide.

În prezent, ALTAGLIO operează restaurante în Drobeta-Turnu Severin și Craiova, iar planurile de dezvoltare continuă într-un ritm susținut. Următoarele orașe vizate pentru deschiderea unor noi locații sunt Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca și București, semn că interesul pentru acest concept este în continuă creștere.

Prin combinația dintre tradiția gastronomiei italiene, experiența acumulată în HoReCa și un model de servire adaptat stilului de viață actual, ALTAGLIO Pezzo di Pizza își propune să transforme o felie de pizza într-o experiență care merită repetată.