Cum sunt înregistrate proprietățile dacă nu ai toate documentele. Înscrierea posesiei

Procesul de înregistrare sistematică permite identificarea și înscrierea imobilelor în evidențele cadastrale, chiar și atunci când documentele de proprietate sunt incomplete.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot exista situații în care persoanele care folosesc sau dețin un imobil nu au toate documentele necesare pentru dovedirea dreptului de proprietate. Unele acte pot lipsi, pot fi vechi, incomplete sau nu mai reflectă situația actuală a terenului ori a construcției.

Aceste situații sunt întâlnite frecvent, mai ales în cazul imobilelor transmise în familie, al terenurilor folosite de mult timp, al succesiunilor nefinalizate sau al proprietăților pentru care evidențele nu au fost actualizate. Înregistrarea sistematică este concepută astfel încât și aceste imobile să poată fi identificate, măsurate și integrate într-o evidență cadastrală unitară.

Ce se întâmplă dacă documentele sunt incomplete

În prima etapă, specialiștii care realizează lucrările de înregistrare sistematică analizează documentele existente și informațiile disponibile. Pot fi avute în vedere acte de proprietate, contracte, hotărâri judecătorești, certificate de moștenitor, acte de identitate, acte de stare civilă, registre agricole sau alte documente din evidențele primăriei.

Aceste informații sunt corelate cu datele obținute în teren, prin măsurători cadastrale. În cadrul acestor lucrări sunt stabilite amplasamentul, suprafața, limitele și categoria de folosință a imobilului.

Chiar dacă documentele nu sunt complete, imobilul poate fi identificat și inclus în documentele tehnice ale cadastrului, pe baza informațiilor disponibile și a situației constatate în teren. Eventualele aspecte juridice care nu pot fi clarificate în această etapă pot fi completate sau actualizate ulterior, potrivit prevederilor legale.

Ce înseamnă înscrierea posesiei

În anumite situații, atunci când dreptul de proprietate nu poate fi dovedit prin acte complete, dar persoana exercită posesia asupra imobilului, aceasta poate fi evidențiată în cadrul procesului de înregistrare sistematică, în condițiile prevăzute de lege.

Înscrierea posesiei are rolul de a reflecta situația existentă în teren și de a include imobilul în evidențele cadastrale, chiar dacă documentele de proprietate nu sunt complete. Aceasta nu înseamnă că lipsa actelor este ignorată, ci că situația imobilului este consemnată pe baza informațiilor disponibile, urmând ca drepturile să poată fi clarificate ulterior, conform procedurilor legale.

Pentru persoanele care dețin sau folosesc un imobil fără toate documentele, această etapă este importantă deoarece permite includerea proprietății în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și oferă o bază pentru clarificări ulterioare.

Ce documente și informații pot ajuta

Chiar dacă nu există toate actele, este important ca persoanele interesate să pună la dispoziție orice document sau informație care poate ajuta la identificarea imobilului și a situației sale juridice.

Pot fi utile:

acte vechi referitoare la teren sau construcție;

înscrisuri privind transmiterea imobilului;

acte de identitate și acte de stare civilă;

informații din registrul agricol;

documente emise de primărie;

hotărâri judecătorești;

schițe, planuri sau alte documente care pot indica amplasamentul ori limitele imobilului.

De asemenea, participarea la identificarea imobilului în teren este importantă. Persoanele care cunosc situația proprietății pot indica amplasamentul, limitele folosite și alte elemente relevante pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Verificarea documentelor tehnice

După realizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public.

În această perioadă, proprietarii/deținătorii și persoanele interesate trebuie să verifice informațiile despre imobile. Este important să fie urmărite date precum titularul sau posesorul evidențiat, amplasamentul, suprafața, limitele, categoria de folosință și orice alte informații relevante.

Dacă sunt observate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege. Etapa de afișare publică permite clarificarea informațiilor înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea noilor cărți funciare.

De ce este importantă includerea acestor imobile în evidențe

Prin înregistrarea sistematică se urmărește realizarea unei evidențe cadastrale complete, corecte și actualizate. De aceea, procesul nu se limitează doar la imobilele pentru care documentele sunt complete, ci include și situațiile în care actele lipsesc sau nu reflectă pe deplin realitatea din teren.

Prin identificarea imobilelor, corelarea informațiilor disponibile și, acolo unde este cazul, înscrierea posesiei, procesul contribuie la clarificarea situației proprietăților și la crearea unei baze unitare de date cadastrale și de carte funciară.

Pentru persoanele care nu au toate documentele, informarea din timp, colaborarea cu primăria și cu echipele de cadastru, participarea la măsurători și verificarea documentelor tehnice sunt pași esențiali pentru ca imobilul să fie înscris corect.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).