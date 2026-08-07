Peste 1,5 milioane de angajați au trecut de 1.000 de euro net. De ce suma nu mai înseamnă ce însemna în 2020

Pragul de 1.000 de euro net a devenit mai puțin exclusivist în România, pe măsură ce salariile au crescut, dar și costurile de trai s-au schimbat. Sursa imagine: freepikcom

În 2020, un salariu de aproximativ 1.000 de euro net îl plasa pe un angajat cu 41% peste câștigul salarial mediu net din România. Atunci, 595.052 de salariați depășeau pragul orientativ de 8.000 de lei brut. În 2025, peste 1,5 milioane de salariați ajunseseră deasupra unui brut de 9.000 de lei, echivalent cu 5.265 de lei net în scenariul standard. Grupul s-a mărit de circa două ori și jumătate, dar prețurile și salariul mediu au schimbat valoarea economică a reperului.

Datele provin din calculele publicate de Ziarul Financiar pe baza informațiilor Ministerului Muncii și din câștigurile salariale medii comunicate de Institutul Național de Statistică. Calculele brut-net păstrează același tip de contract și aceleași ipoteze fiscale pentru fiecare an.

Peste 900.000 de salariați au intrat în acest segment

În septembrie 2020, pragul folosit în statistică era de 8.000 de lei brut. Pentru un contract cu normă întreagă, la funcția de bază și fără deduceri sau scutiri speciale, această sumă producea 4.680 de lei net. Cursul valutar din acea perioadă o apropia de 1.000 de euro.

Cinci ani mai târziu, analiza ZF a mutat pragul orientativ la 9.000 de lei brut. În același scenariu fiscal, suma produce 5.265 de lei net. Numărul salariaților aflați deasupra reperului a crescut cu peste 900.000, deși numărul total al contractelor de muncă a avansat cu aproximativ 215.300 în perioada comparată.

Diferența arată că majorările salariale au împins multe contracte existente peste nivelul de 1.000 de euro. Cifra nu urmărește aceleași persoane timp de cinci ani. Între cele două momente, angajații au schimbat locuri de muncă, firmele au făcut angajări, iar structura pieței s-a modificat.

Comparația completă dintre numărul salariaților, pragurile brute și mediile nete poate fi consultată în analiza comparativă a salariilor.

Reperul a coborât deasupra și apoi sub salariul mediu

În septembrie 2020, câștigul salarial mediu net era de 3.321 de lei. Netul de 4.680 de lei calculat pentru pragul de atunci îl depășea cu 1.359 de lei, adică aproximativ 41%. Un venit de 1.000 de euro indica un salariu clar peste medie.

În septembrie 2025, câștigul salarial mediu net ajunsese la 5.443 de lei. Netul standard de 5.265 de lei aferent pragului de 9.000 de lei brut se afla cu 178 de lei sub această valoare. Raportarea la medie schimbă interpretarea: reperul care separa o zonă salarială superioară ajunsese foarte aproape de media națională.

Salariul mediu nu descrie însă venitul celui mai întâlnit angajat. Câteva domenii cu venituri ridicate pot trage media în sus, iar diferențele dintre București, marile centre economice și județele cu salarii mici rămân importante. Comparația arată poziția pragului față de media națională, nu distribuția completă a veniturilor.

Creșterea din cont nu măsoară singură puterea de cumpărare

Între cele două exemple, netul asociat pragului a crescut de la 4.680 la 5.265 de lei, cu 585 de lei. În același interval, câștigul salarial mediu net a urcat de la 3.321 la 5.443 de lei, cu 2.122 de lei. Media netă exprimată în lei a crescut mult mai repede decât valoarea netă asociată reperului de 1.000 de euro.

Prețurile au consumat o parte din majorările nominale. Pentru septembrie 2025, INS a calculat un indice al câștigului salarial real de 94,7% față de septembrie 2024. Un indice sub 100% arată că salariul mediu a pierdut putere de cumpărare în raport cu anul anterior, chiar dacă suma nominală a fost mai mare.

Această distincție explică de ce două persoane care spun că au câștigat aproximativ 1.000 de euro, una în 2020 și alta în 2025, nu descriu aceeași situație materială. Chiria, alimentele, serviciile și ratele au alte prețuri. Localitatea și cheltuielile gospodăriei pot mări și mai mult diferența dintre cele două experiențe.

Pragul de 1.000 de euro rămâne orientativ

Pragul nu are o definiție fiscală și nici o valoare fixă în lei. Cursul euro se schimbă, iar netul rezultat dintr-un brut depinde de luna plății și de situația angajatului. Deducerea personală, scutirile și tichetele de masă pot modifica suma încasată.

Pentru o ofertă exprimată în brut, un calculator salariu net permite verificarea lunii și a opțiunilor aplicabile contractului. O comparație corectă păstrează aceleași ipoteze pentru toate variantele și separă salariul în numerar de beneficiile acordate de angajator.

Cifra de peste 1,5 milioane descrie lărgirea unei categorii salariale care părea exclusivistă în urmă cu cinci ani. Pentru bugetul unei persoane contează însă diferența dintre suma intrată în cont și cheltuielile pe care trebuie să le acopere. În 2025, reperul de 1.000 de euro spunea mai puțin despre distanța față de salariul mediu decât spunea în 2020.