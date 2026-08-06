Cum sunt înregistrate proprietățile dacă nu ai făcut succesiunea

Înregistrarea sistematică permite identificarea și înscrierea proprietăților moștenite, chiar dacă succesiunea nu a fost încă finalizată.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot fi întâlnite situații în care un teren sau o construcție figurează pe numele unei persoane decedate, iar succesiunea nu a fost încă dezbătută. Astfel de cazuri sunt frecvente, mai ales în localitățile rurale, unde moștenitorii nu au deschis dezbaterea succesiunii, proprietățile au fost transmise în familie, dar actele nu au fost actualizate.

Chiar dacă succesiunea nu este finalizată, imobilul este inclus în lucrările de înregistrare sistematică. Procesul este conceput astfel încât proprietățile să fie identificate, măsurate și înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, pe baza documentelor disponibile, a informațiilor din evidențele oficiale și a situației constatate în teren.

Ce se întâmplă când proprietarul din acte este decedat

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, prestatorii autorizați colectează informații despre imobile și titularii drepturilor din mai multe surse. Sunt analizate documentele existente, evidențele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, datele puse la dispoziție de primărie și informațiile obținute în etapa de identificare în teren.

Dacă din aceste evidențe rezultă că proprietarul înscris în acte este decedat, iar succesiunea nu a fost dezbătută până la întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, imobilul poate fi evidențiat pe numele defunctului. Această înscriere permite includerea proprietății în sistemul de cadastru și carte funciară, chiar dacă situația succesorală urmează să fie clarificată ulterior.

De ce este importantă punerea la dispoziție a documentelor

Persoanele care dețin acte referitoare la imobil sunt încurajate să le pună la dispoziția echipelor de cadastru sau a reprezentanților primăriei. Pot fi utile titlurile de proprietate, contractele, certificatele de moștenitor, hotărârile judecătorești, actele de identitate, actele de stare civilă sau alte documente care pot ajuta la clarificarea situației juridice.

Chiar dacă succesiunea nu a fost făcută, documentele existente pot contribui la identificarea corectă a imobilului, la stabilirea legăturii dintre proprietatea din acte și cea identificată în teren și la completarea documentelor tehnice ale cadastrului.

Ce se întâmplă după deschiderea cărții funciare pe numele defunctului

După deschiderea noii cărți funciare pe numele persoanei decedate, secretarul general al primăriei sesizează camera notarilor publici din raza teritorială a ultimului domiciliu al defunctului, în vederea dezbaterii succesiunii.

Potrivit prevederilor aplicabile, plata certificatelor de moștenitor eliberate în termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici este suportată de ANCPI. Dacă succesiunea nu este dezbătută în acest termen, moștenitorii vor suporta onorariul succesoral.

După eliberarea certificatului de moștenitor, notarul public transmite documentul către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent, pentru înscrierea moștenitorilor în cartea funciară.

Verificarea documentelor tehnice rămâne importantă

Înainte de finalizarea lucrărilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate public pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public.

În această perioadă, persoanele interesate trebuie să verifice informațiile înscrise despre imobil: titularul, amplasamentul, suprafața, limitele și categoria de folosință. Dacă sunt observate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Un pas important pentru clarificarea proprietăților moștenite

Înregistrarea sistematică ajută la integrarea imobilelor într-o evidență cadastrală clară și unitară, inclusiv atunci când succesiunea nu a fost încă realizată. Înscrierea inițială pe numele defunctului nu înlocuiește dezbaterea succesiunii, dar permite identificarea și evidențierea imobilului, urmând ca drepturile moștenitorilor să fie actualizate ulterior, pe baza actelor emise de notar.

Pentru moștenitori, informarea din timp, punerea la dispoziție a documentelor și verificarea datelor afișate public sunt pași importanți pentru clarificarea situației juridice a proprietății.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).