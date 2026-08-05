Cote și statistici pentru dubla CFR Cluj vs Tromso din Conference League

CFR Cluj se pregătește pentru duelul cu Tromso din Conference League, într-o confruntare importantă pentru calificarea în play-off-ul competiției. Sursa foto: don.ro

Joi, 6 august, CFR Cluj, reprezentanta României în Conference League, va juca manșa tur contra norvegienilor de la Tromso. Confruntarea se va disputa pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, de la ora 19:30.

CFR a trecut lejer de Alashkert, dar acum are parte de un adversar mult mai dificil. Bookmakerii anticipează două partide dificile contra lui Tromso, una dintre cele mai redutabile formații din Eliteserien, prima ligă a Norvegiei.

Statistici interesante înainte de CFR Cluj vs. Tromso

Don.ro, partener oficial al CFR Cluj și una din cele mai cunoscute case de pariuri sportive online licențiate în țara noastră a publicat câteva statistici interesante în vederea partidei cu Tromso.

CFR Cluj a câștigat 11 din precedentele 14 meciuri disputate pe teren propriu, însă acum „feroviarii” sunt văzuți cu a doua șansă la victorie, primind o cotă de 2.66. Tromso, adversara din Norvegia, are o cotă de 2.40 să triumfe în Gruia. În caz de egalitate, cota este 3.25. Per total, însă, bookmakerii o văd favorită pe gruparea nordică să se califice în play-off.

În altă ordine de idei, CFR Cluj a înscris prima în nu mai puțin de 11 din ultimele 14 meciuri jucate acasă în Conference League. „Feroviarii” primesc o cotă de 2.00 să deschidă scorul. Tromso a primit cotă 1.86, fiind ușor favorită și în această privință.

Cei interesați de selecția „Ambele echipe marchează” pot lua în calcul faptul că pariul GG a fost verde într-un singur meci din ultimele 15 jucate de CFR acasă în Conference League. Cota pentru GG este de 1.80, iar pentru NGG 1.90, în timp ce o remiză albă este cotată cu 9.50.

Alte pariuri disponibile pentru meciul CFR Cluj vs Tromso

Printre alte selecții propuse pe diverse platforme cu ponturi pariuri pentru meciurile de joi seara în cupele europene se numără următoarele:

CFR Cluj nu pierde și se marchează peste 2,5 goluri în meci (1X & 3+) – Cotă 2.57.

CFR Cluj nu pierde și se marchează peste 2,5 goluri în meci (1X & 3+) – Cotă 2.57. CFR Cluj peste 1,5 goluri și peste 0,5 goluri repriza a doua – Cotă 2.80.

Tromso înscrie sub 1,5 goluri și se marchează peste 0,5 goluri în prima repriză – Cotă 2.54.

Desigur, sunt disponibile pariuri și pe echipa care se va califica mai departe în play-off-ul competiției. Tromso primește o cotă mică, de 1.45, să rămână în competiție. CFR Cluj, pe de altă parte, are o cotă de 2.54 pentru calificarea în turul următor.

CFR Cluj a trecut de Alashkert în turul precedent

CFR Cluj a intrat în competiție direct în turul al doilea preliminar din Conference League. Clujenii au trecut în turul precedent de Alashkert, formație din Armenia. „Feroviarii” s-au impus cu 4-1 la general, după un succes cu 3-0 în Gruia și un 1-1 la Erevan, în tur.

Astfel, doar CFR va continua în preliminariile din Conference League. Cealaltă reprezentantă a României este Universitatea Craiova, în calificările din Europa League, unde o va întâlni pe KuPS, din Finlanda.

CFR Cluj joacă turul contra lui Tromso în seara de joi. Returul se va disputa o săptămână mai târziu, în cel mai nordic oraș din Norvegia.