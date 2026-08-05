Verificarea documentelor cadastrale ajută la corectarea eventualelor neconcordanțe privind proprietatea.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), verificarea informațiilor înscrise în documentele tehnice ale cadastrului este una dintre cele mai importante etape pentru proprietari/deținători. Această verificare permite identificarea eventualelor erori sau neconcordanțe înainte de finalizarea lucrărilor și înainte de deschiderea noilor cărți funciare.

Cererile de rectificare și îndreptările post sistematic sunt două modalități prin care pot fi semnalate și corectate anumite informații, în funcție de momentul în care acestea sunt observate. Cererea de rectificare se formulează în perioada de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului, iar îndreptările post sistematic vizează situațiile în care anumite erori sunt constatate după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

Cererea de rectificare în perioada de afișare publică

După realizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru verificare timp de 60 de zile. Documentele pot fi consultate la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public.

În această perioadă, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice informațiile înscrise despre imobilele lor. Este important să fie urmărite date precum titularul dreptului, amplasamentul, suprafața, limitele proprietății, categoria de folosință și orice alte informații relevante pentru identificarea corectă a imobilului.

Dacă sunt observate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege. Cererea de rectificare permite analizarea situației înainte de finalizarea lucrărilor și contribuie la clarificarea informațiilor care urmează să fie înscrise în noile cărți funciare.

De ce este importantă verificarea în cele 60 de zile

Perioada de afișare publică are rolul de a le oferi proprietarilor/deținătorilor posibilitatea de a consulta documentele tehnice și de a compara informațiile înscrise cu actele pe care le dețin și cu situația cunoscută din teren.

Prin verificarea la timp, eventualele neconcordanțe pot fi semnalate înainte de deschiderea cărților funciare. Această etapă este importantă deoarece permite corectarea informațiilor în cadrul procesului de înregistrare sistematică, atunci când documentele tehnice sunt încă în etapa de consultare publică.

Proprietarii/deținătorii trebuie să urmărească anunțurile făcute la nivel local, să consulte documentele tehnice în perioada de afișare și să solicite lămuriri de la primărie sau de la echipele de cadastru, atunci când au nevoie de informații suplimentare.

Ce sunt îndreptările post sistematic

După încheierea perioadei de afișare publică, soluționarea cererilor de rectificare și finalizarea lucrărilor, sunt deschise noile cărți funciare. Există însă situații în care anumite erori pot fi observate ulterior, după finalizarea procesului de înregistrare sistematică.

Îndreptările post sistematic se referă la aceste situații, în care corectarea unor informații poate fi solicitată după deschiderea cărților funciare, în condițiile prevăzute de lege. Acestea pot privi, de exemplu, date de identificare ale titularului, informații privind amplasamentul imobilului, suprafața, limitele proprietății, categoria de folosință sau alte date înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară.

Solicitarea se face către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent, pe baza documentelor care justifică îndreptarea erorii. Fiecare situație este analizată în funcție de documentele disponibile și de prevederile legale aplicabile.

Ce documente pot ajuta la clarificarea situației

Pentru analizarea unei cereri de rectificare sau a unei solicitări de îndreptare post sistematic, documentele deținute de proprietari/deținători sunt foarte importante. Acestea pot include acte de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, acte de identitate, acte de stare civilă, planuri, schițe sau alte documente care pot clarifica situația juridică ori tehnică a imobilului.

Este recomandat ca proprietarii/deținătorii să păstreze documentele referitoare la imobil și să le pună la dispoziție atunci când sunt solicitate. Cu cât informațiile sunt mai clare și mai complete, cu atât situația poate fi analizată mai eficient.

Rectificarea nu înlocuiește verificarea la timp

Chiar dacă anumite erori pot fi îndreptate și după finalizarea lucrărilor, verificarea documentelor tehnice în perioada de afișare publică rămâne etapa principală pentru proprietari/deținători.

Cele 60 de zile de afișare reprezintă momentul în care eventualele neconcordanțe pot fi semnalate înainte de deschiderea noilor cărți funciare. De aceea, este important ca proprietarii/deținătorii să se informeze din timp, să urmărească anunțurile locale, să consulte documentele tehnice și să formuleze cerere de rectificare atunci când consideră că datele afișate sunt incorecte sau incomplete.

Un proces de clarificare a informațiilor despre proprietăți

Înregistrarea sistematică are rolul de a pune în acord informațiile din documente cu situația din teren și cu evidențele oficiale. Prin măsurători, verificări, afișare publică și posibilitatea de formulare a cererilor de rectificare, procesul contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale și de carte funciară corecte și actualizate.

Cererile de rectificare și îndreptările post sistematic oferă proprietarilor/deținătorilor posibilitatea de a semnala și clarifica anumite informații, în funcție de momentul în care acestea sunt identificate. Totuși, informarea din timp și verificarea documentelor în perioada de afișare publică rămân esențiale pentru înscrierea corectă a imobilelor.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).