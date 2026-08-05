Piața chiriilor din Sibiu în 2026: cerere susținută, în timp ce creșterea prețurilor de vânzare pierde ritm

Piața imobiliară din Sibiu își încetinește ritmul de creștere, în timp ce cererea pentru chirii rămâne susținută. Sursa foto: Sursa foto: https://www.imobiliare.ro, https://www.ancpi.ro, https://insse.ro

Sibiul a intrat în a doua jumătate a lui 2026 cu o piață rezidențială care avansează, dar nu în același ritm cu care a pornit anul. Prețurile de vânzare cresc de peste optsprezece luni fără nicio lună de scădere, iar orașul s-a apropiat până la un pas de media națională. Diferența față de primăvară nu stă în direcție, ci în viteză, iar viteza este exact indicatorul pe care îl urmăresc atât proprietarii care închiriază, cât și cei care încă ezită să cumpere.

Datele publicate de imobiliare.ro pentru iulie 2026 arată în Sibiu un preț mediu de 2.021 de euro pe metru pătrat, cu 8,8% peste nivelul înregistrat cu un an în urmă. Media națională era, în aceeași lună, de 2.031 de euro, ceea ce înseamnă că orașul rămâne, tehnic, sub reperul național, deși a depășit Constanța, cu 2.011 euro, Iașiul, cu 2.000 de euro, și Timișoara, cu 1.960 de euro. La celălalt capăt al clasamentului, Clujul, cu 3.306 euro pe metru pătrat, costă cu 63,6% mai mult.

Motorul care încetinește

Semnalul cel mai clar al schimbării de ritm este dimensiunea pașilor lunari. În mai, prețul mediu urcase cu 14 euro pe metru pătrat față de luna anterioară. În iulie, avansul s-a redus la 5 euro. Traiectoria rămâne ascendentă, seria neîntreruptă începută în ianuarie 2025 continuă, însă panta s-a aplatizat vizibil în plină vară, adică într-o perioadă considerată în mod tradițional activă.

Volumele de tranzacții spun o poveste asemănătoare. Datele ANCPI indică 708 vânzări de imobile în Sibiu în martie, 904 în aprilie și 956 în mai, urmate de 936 în iunie. Creșterea rapidă din primăvară s-a oprit, iar piața a trecut într-un platou. Când numărul de tranzacții stagnează și pasul lunar de preț se înjumătățește, presiunea de cerere nu dispare, ci se mută. Iar în rezidențial se mută aproape întotdeauna în zona închirierilor.

De unde vine cererea de chirii

Un cumpărător care amână decizia cu șase sau douăsprezece luni nu iese din piață, ci devine chiriaș pentru încă un ciclu. Aritmetica veniturilor explică de ce sunt mulți în această situație: la un salariu mediu net de 6.025 de lei în județul Sibiu, raportat de INS pentru martie 2026, un singur metru pătrat de locuință echivala în iunie cu 1,86 salarii lunare. Pentru un apartament obișnuit, aceasta înseamnă un avans strâns cu greu în mai mulți ani.

La acest fond se adaugă componenta sezonieră, mult mai vizibilă într-un centru universitar, și fluxul constant de relocări profesionale către zona industrială din jurul orașului. Rezultatul se citește direct în structura ofertei. În listările active ale unei agenții locale, sincronizate la începutul lunii august 2026, segmentul de două camere concentra 33 de proprietăți, cel de trei camere 24, iar garsonierele doar 9. Numărul redus de garsoniere disponibile nu reflectă un interes scăzut, ci exact opusul: ele se închiriază repede și stau puțin pe piață. Cine urmărește ce se închiriază efectiv în Sibiu vede diferența de viteză între tipologii înainte de a o vedea în preț.

Randamentul brut, un rezultat contraintuitiv

Calculul care contrazice intuiția investitorilor pornește de la aceleași cifre. Aplicând prețul mediu de 2.021 de euro pe metru pătrat, o garsonieră de 35 de metri pătrați valorează în jur de 70.735 de euro. La o chirie medie de 350 de euro pe lună, adică 4.200 de euro pe an, rezultă un randament brut de 5,9%.

Un apartament de 70 de metri pătrați, evaluat la aproximativ 141.470 de euro, generează 6.660 de euro anual la o chirie medie de 555 de euro, deci un randament brut de 4,7%. Iar tipologia cea mai tranzacționată, cea de 55 de metri pătrați, cu o valoare estimată de 111.155 de euro și o chirie medie de 414 euro, adică 4.968 de euro pe an, se oprește la 4,5%, ultima în clasament.

Ordinea este deci garsonieră, trei camere, două camere, nu ceea ce ar sugera logica obișnuită a suprafeței. Motivul este că prețul de achiziție crește liniar cu suprafața, în timp ce chiria nu: al doilea și al treilea dormitor adaugă mult mai puțin la chirie decât adaugă la preț. Din acest motiv, oferta de apartamente cu trei camere se comportă mai bine ca randament decât segmentul intermediar, chiar dacă se închiriază mai lent.

Trebuie spus apăsat că toate aceste procente sunt brute. Din ele nu s-au scăzut impozitul pe venitul din chirii, lunile de neocupare între doi chiriași, reparațiile, dotarea inițială și eventualele cheltuieli de administrare. Randamentul net rămâne sensibil mai mic, iar diferența dintre tipologii se poate chiar inversa dacă o proprietate stă goală câteva luni pe an. Costul unei singure luni fără chiriaș cântărește proporțional mai mult la unitățile mici de tip garsonieră, unde rotația chiriașilor este cea mai frecventă.

Ce urmează pentru chiriile din acest an

Încetinirea creșterii prețurilor de vânzare nu se traduce mecanic într-o stagnare a chiriilor. Cele două piețe reacționează cu decalaj, iar chiria răspunde mai degrabă la venituri, la ocupare și la sezonalitate decât la valoarea de listare a apartamentului. Atât timp cât efortul de achiziție rămâne la nivelul actual, iar volumele de tranzacții se mențin pe platou, cererea de închiriere are toate motivele să rămână solidă în toamnă.

Pentru proprietari, concluzia practică ține de așteptări realiste: un randament brut între 4,5% și 5,9% este un punct de plecare al analizei, nu o promisiune. Pentru chiriași, mesajul e diferit. Perioada în care prețurile urcau cu paisprezece euro pe metru pătrat într-o singură lună pare, deocamdată, în urmă, iar o piață mai calmă lasă mai mult loc de negociere decât una în accelerare.