Terapia energetică și cu animale de companie ca formă de suport pentru tratamentul adicțiilor

7 minute de citit Publicat la 09:06 05 Aug 2026 Modificat la 09:06 05 Aug 2026

Metodele complementare pot susține procesul de recuperare din adicții, alături de tratamentul specializat și sprijinul profesioniștilor. Sursa imagine: bioenergetician.ro

Adicțiile reprezintă probleme complexe, care pot afecta sănătatea fizică și psihică, relațiile, capacitatea de muncă și întreaga viață a unei persoane. Recuperarea nu se rezumă la oprirea consumului unei substanțe sau a unui comportament compulsiv, ci presupune reconstruirea echilibrului interior, dezvoltarea unor strategii sănătoase de adaptare și recâștigarea treptată a controlului asupra propriei vieți.

Tratamentul principal al adicțiilor trebuie stabilit împreună cu specialiști în sănătate: medici, psihiatri, psihologi, psihoterapeuți sau profesioniști în medicina adicției. Organizația Mondială a Sănătății recomandă servicii de tratament etice, individualizate și bazate pe dovezi, care pot include evaluare medicală, intervenții psihologice, tratament medicamentos și sprijin pentru reintegrarea socială.

În completarea acestor intervenții, unele persoane aleg metode precum terapia energetică, tehnicile de relaxare sau interacțiunea terapeutică cu animalele. Acestea nu tratează singure dependența și nu înlocuiesc serviciile medicale, dar pot avea un rol de suport în reducerea tensiunii emoționale, dezvoltarea unei rutine și menținerea implicării în procesul de recuperare.

De ce este necesară o abordare complexă a adicțiilor?

În spatele unei adicții se pot afla factori foarte diferiți: traumă, anxietate, depresie, singurătate, stres cronic, conflicte familiale, lipsa unui sens personal sau dificultatea de a gestiona anumite emoții. Din acest motiv, simpla interdicție sau presiunea exercitată asupra persoanei nu rezolvă întotdeauna cauza problemei.

Recuperarea poate presupune:

tratarea sevrajului și a complicațiilor medicale;

psihoterapie individuală sau de grup;

tratament medicamentos, atunci când este indicat;

identificarea situațiilor care declanșează consumul;

dezvoltarea unor metode de reglare emoțională;

refacerea relațiilor și a rutinei zilnice;

sprijin din partea familiei sau a comunității;

prevenirea recăderilor.

Metodele complementare pot fi introduse numai în jurul acestui nucleu terapeutic, nu în locul lui.

Ce rol poate avea terapia energetică?

Terapia și curățarea energetică este folosită de unele persoane cu scopul de a obține relaxare, liniștire, conștientizarea corpului și o stare subiectivă de echilibru. În funcție de metoda practicată, ședința poate include poziționarea mâinilor pe corp sau la o anumită distanță, exerciții de respirație, concentrare, vizualizare și stabilirea unei intenții personale.

În contextul recuperării din adicții, o asemenea practică poate fi privită ca un moment structurat în care persoana își încetinește ritmul, își observă starea și se desprinde temporar de agitația mentală. Unele persoane pot percepe după ședință mai mult calm, claritate sau o mai bună conectare cu propriul corp.

Este însă importantă diferența dintre o experiență personală de relaxare și tratarea medicală a dependenței. Pentru Reiki, de exemplu, Centrul Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă din SUA arată că eficiența nu a fost demonstrată clar pentru afecțiuni medicale, cercetările existente fiind neuniforme și adesea de calitate redusă. Instituția precizează și că existența câmpului energetic presupus de această practică nu este susținută în prezent de dovezi științifice.

Prin urmare, terapia energetică trebuie prezentată corect: nu ca metodă de detoxifiere, de eliminare a dependenței sau de prevenire garantată a recăderilor, ci ca posibilă formă complementară de relaxare și suport personal.

Cum poate sprijini terapia energetică procesul de recuperare?

Folosită responsabil, terapia energetică poate însoți câteva obiective utile ale recuperării.

Reducerea tensiunii percepute

Stresul, agitația și disconfortul emoțional pot deveni factori declanșatori ai consumului. O ședință liniștită poate crea o pauză în care persoana să își observe emoțiile înainte de a reacționa automat.

Reconectarea cu propriul corp

Multe persoane aflate în recuperare își ignoră semnalele corporale sau le interpretează cu dificultate. Observarea respirației, a tensiunii musculare și a senzațiilor poate contribui la recunoașterea mai timpurie a anxietății sau a impulsului de consum.

Crearea unui ritual sănătos

O practică regulată de relaxare poate ocupa o parte din timpul asociat anterior consumului. Prin repetare, aceasta poate deveni un semnal că persoana se oprește, se verifică interior și alege conștient următoarea acțiune.

Susținerea motivației

Stabilirea unei intenții precum „astăzi cer ajutor înainte să consum” sau „îmi observ impulsul fără să acționez imediat” poate completa planul stabilit în psihoterapie. Intenția nu înlocuiește însă strategiile concrete și sprijinul profesionist.

Terapia cu animale de companie și intervențiile asistate de animale

Prezența unui câine, a unei pisici sau a altui animal poate oferi confort, companie și o formă de relaționare lipsită de judecată. Totuși, simplul fapt că o persoană deține un animal nu este același lucru cu terapia asistată de animale.

Terapia asistată de animale este o intervenție planificată, structurată și orientată către obiective, coordonată de un profesionist calificat. Progresul participantului este urmărit și documentat, iar specialistul sau persoana care gestionează animalul trebuie să cunoască nevoile, comportamentul și semnele de stres ale acestuia.

În centrele de tratament al adicțiilor pot fi organizate, de exemplu:

ședințe de psihoterapie în prezența unui câine pregătit;

activități de îngrijire și interacțiune cu animale;

exerciții de comunicare, răbdare și autocontrol;

programe asistate de cai;

plimbări sau activități structurate în aer liber;

exerciții de observare a comportamentului și limitelor animalului.

Beneficii posibile ale interacțiunii cu animalele

Interacțiunea cu un animal poate crea un context în care persoana se simte mai puțin evaluată și mai dispusă să participe la activitatea terapeutică.

Diminuarea singurătății

Recuperarea poate implica îndepărtarea de un vechi anturaj și apariția unei perioade de izolare. Prezența constantă a unui animal poate oferi companie, fără a substitui relațiile umane și sprijinul specializat.

Dezvoltarea unei rutine

Hrănirea, plimbarea, igiena și îngrijirea unui animal presupun consecvență. Aceste activități pot contribui la reconstruirea programului zilnic, cu condiția ca persoana să fie stabilă și capabilă să își asume responsabilitatea.

Exersarea răbdării și a limitelor

Animalele comunică prin comportament și nu pot fi forțate să ofere contact permanent. Învățarea respectării spațiului unui animal poate deveni un exercițiu pentru controlul impulsurilor, tolerarea frustrării și observarea consecințelor propriului comportament.

Facilitarea exprimării emoțiilor

Pentru unele persoane este mai ușor să discute despre teamă, vinovăție sau vulnerabilitate în timp ce mângâie un animal sau desfășoară o activitate practică. Animalul poate funcționa ca element de mediere a dialogului, însă interpretarea și procesarea emoțiilor aparțin specialistului.

Cercetările dedicate în mod specific tulburărilor asociate consumului de substanțe sunt încă limitate și includ frecvent grupuri mici. Unele studii desfășurate în centre rezidențiale sau în mediul penitenciar au raportat rezultate promițătoare privind abilitățile de viață, impulsivitatea, starea emoțională ori participarea la tratament, dar aceste rezultate nu permit concluzia că terapia asistată de animale tratează singură adicția.

Cum pot fi combinate cele două forme de suport?

Terapia energetică și interacțiunea cu animalele pot fi integrate într-un program mai amplu, cu obiective realiste și bine delimitate.

O sesiune ar putea începe cu câteva minute de respirație, relaxare și observare a corpului. Ulterior, persoana poate participa la o activitate asistată de un animal, urmărind modul în care se raportează la apropiere, respingere, răbdare, responsabilitate sau nevoie de control.

După activitate, experiența poate fi discutată în psihoterapie:

Ce emoție a apărut?

Ce senzație corporală a însoțit-o?

A existat impulsul de retragere, control sau evitare?

Cum seamănă această reacție cu situațiile în care apare dorința de consum?

Ce alegere mai sănătoasă poate fi făcută data viitoare?

În acest fel, metodele complementare nu rămân experiențe izolate, ci sunt conectate la obiectivele reale ale recuperării.

Exemple de activități complementare simple

În funcție de recomandările echipei terapeutice și de starea persoanei, pot fi încercate activități precum:

o plimbare cu câinele la ora la care apărea frecvent consumul;

cinci minute de respirație conștientă înainte de a răspunde unui impuls;

observarea și notarea emoțiilor apărute în timpul îngrijirii animalului;

o scurtă practică energetică orientată spre calm și conștientizarea corpului;

contactarea unei persoane de sprijin imediat după exercițiu;

discutarea experienței la următoarea ședință de psihoterapie.

Aceste activități nu trebuie folosite pentru a amâna solicitarea ajutorului atunci când impulsul de consum devine greu de controlat.

Limite și măsuri de siguranță

Persoana aflată în recuperare nu trebuie să întrerupă medicamentele, psihoterapia sau controalele medicale pentru a le înlocui cu terapie energetică ori interacțiune cu animale.

Oprirea bruscă a consumului poate necesita supraveghere medicală. Sevrajul alcoolic, de exemplu, poate deveni periculos sau chiar amenințător pentru viață la persoanele care au consumat intens o perioadă îndelungată. În asemenea situații este necesară evaluare medicală, nu tratarea simptomelor exclusiv prin relaxare sau metode complementare.

Intervențiile asistate de animale trebuie adaptate în cazul persoanelor care prezintă:

alergii;

fobii sau experiențe traumatice legate de animale;

imunitate sever compromisă;

comportament agresiv sau foarte imprevizibil;

dificultăți care ar putea pune în pericol animalul;

incapacitatea temporară de a respecta indicațiile specialistului.

Animalele participante trebuie să fie sănătoase, evaluate periodic, vaccinate conform recomandărilor veterinare și protejate de suprasolicitare. Bunăstarea omului nu trebuie urmărită prin sacrificarea bunăstării animalului.

Un animal de companie nu trebuie adoptat ca „tratament”

Adoptarea unui animal implică responsabilitate pe termen lung, costuri, timp și capacitatea de a-i asigura hrană, îngrijire medicală, mișcare și siguranță. Un animal nu trebuie adus impulsiv într-o locuință doar pentru a „vindeca” dependența.

În anumite etape ale recuperării, persoana poate să nu fie încă pregătită pentru această responsabilitate. O alternativă poate fi participarea la un program organizat de terapie asistată de animale, voluntariatul supravegheat într-un adăpost sau petrecerea timpului cu animalul unei persoane apropiate.

Concluzie

Terapia energetică și terapia asistată de animale pot fi folosite ca forme complementare de suport pentru unele persoane aflate în recuperare. Ele pot crea momente de calm, pot susține rutina, pot încuraja exprimarea emoțiilor și pot oferi experiențe relaționale pozitive.

Rolul lor trebuie însă formulat realist. Nu elimină dependența, nu tratează sevrajul și nu înlocuiesc evaluarea medicală, psihoterapia sau tratamentul medicamentos. Cele mai bune rezultate pot apărea atunci când metodele complementare sunt integrate responsabil într-un plan individualizat, realizat împreună cu specialiștii care tratează adicția.

Notă importantă: Acest articol are caracter informativ. Persoanele care se confruntă cu o adicție, simptome de sevraj, risc de supradoză, pierderea controlului sau gânduri de auto-vătămare trebuie să solicite imediat ajutor medical. În cazul unei urgențe, se apelează numărul 112.