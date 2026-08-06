Reuters: Creșterea atacurilor din Marea Neagră amenință aprovizionarea globală cu cereale și petrol

3 minute de citit Publicat la 08:53 06 Aug 2026 Modificat la 09:03 06 Aug 2026

Ucraina a crescut atacurile asupra petrolierelor implicate în comerţul cu petrol al Rusiei / sursă foto: Hepta

O creştere a numărului atacurilor asupra navelor, porturilor şi terminalelor de export din Marea Neagră perturbă aprovizionarea globală cu cereale şi ţiţei, transformând regiunea în cel mai recent punct strategic de blocaj comercial afectat de conflictul în escaladare ruso-ucrainean, relatează joi Reuters, citat de Agerpres.

Marea Neagră este o rută vitală pentru transportul de cereale, ţiţei şi produse rafinate. Apele sale sunt împărţite între Rusia şi Ucraina, dar şi Bulgaria, Georgia, România şi Turcia.

Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, şi Ucraina, un important exportator agricol, şi-au intensificat atacurile reciproce asupra facilităţilor de export agricol şi a navelor comerciale în zona Mării Negre în ultimele săptămâni.

Totodată, Ucraina a crescut atacurile asupra petrolierelor implicate în comerţul cu petrol al Rusiei.

Cea mai recentă escaladare creează un alt punct de presiune pentru pieţele de mărfuri, deja afectate de perturbări ale principalelor rute de transport din Orientul Mijlociu.

"Consecinţele ... sunt deja vizibile pe pieţele agricole globale", a declarat săptămâna trecută Kayoko Gotoh, directoare în cadrul Departamentelor Afacerilor Politice şi de Consolidare a Păcii & Operaţiuni de Menţinere a Păcii din cadrul ONU într-o sesiune a Consiliului de Securitate.

"Nu trebuie să permitem ca această spirală periculoasă de escaladare să continue", a adăugat ea.

Fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au fost perturbate de conflictul dintre SUA şi Iran, în timp ce un embargou maritim asupra porturilor şi navelor saudite declarat de rebelii houthi din Yemen, aliniaţi cu Iranul, a crescut riscurile pentru transportul pe Marea Roşie.

În luna iulie, Ucraina a înregistrat 35 de atacuri asupra navelor sale în porturi şi 22 pe mare, dar şi 67 de lovituri asupra facilităţilor portuare, conform Ministerului Infrastructurii de la Kiev.

Sunt afectate exporturile de petrol

Spre comparaţie, navele sale au fost atacate de 14 ori în întreg anul 2025.

Reuters estimează că Ucraina a ţintit zeci de petroliere implicate în comerţul cu petrol al Rusiei.

Această escaladare afectează deja fluxurile comerciale.

Grupul rus de transport maritim FESCO a declarat săptămâna aceasta că a suspendat comenzile noi de transport prin Marea Neagră după ce una din navele sale a fost lovită într-un atac ucrainean cu dronă.

Între timp, Rusia a intensificat atacurile asupra navelor civile şi a infrastructurii portuare din jurul hubului de la Odesa, în sudul Ucrainei, prin care sunt exportate peste 90% din produsele agricole ale Ucrainei.

Atât Rusia, cât şi Ucraina susţin că lovesc doar ţinte militare.

Produsele agricole rămân principala sursă de venit din export a Ucrainei, la mai bine de patru ani de la începutul războiului.

Kievul caută rute alternative de export, dar ministrul agriculturii Vitali Koval a declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că aceste rute nu vor ajunge la capacitate maximă până la sfârşitul lunii august şi vor gestiona doar aproximativ jumătate din volumul de marfă transportat în mod normal prin porturile de la Marea Neagră.

Activitatea de transport maritim în Marea Azov, care comunică cu Marea Neagră, a fost restricţionată din 10 iulie, afectând activitatea în principalul port rus de cereale de la Taman, au spus surse din domeniul comerţului.

Exporturile de cereale continuă să fie făcute din Novorossiisk şi Tuapse, dar într-un ritm mai lent decât înainte.

Sunt, de asemenea, afectate exporturile de petrol.

Atacurile ucrainene din luna iulie asupra petrolierelor au deteriorat mai multe nave şi au forţat suspendarea temporară a operaţiunilor de încărcare la Novorossiisk şi la terminalul Consorţiului Conductei Caspice (CPC), principala poartă de export pentru ţiţeiul kazah.

"Sistemul CPC este o rută de export critică pentru Kazahstan, gestionând aproximativ 80% din exporturile de ţiţei ale ţării, făcând ca orice întrerupere prelungită să fie o problemă potenţială pentru fluxurile regionale de aprovizionare", scrie într-un raport săptămâna aceasta brokerul de nave BRS.

Creşterea riscurilor de securitate duce, de asemenea, la creşterea costurilor de transport maritim. Costurile medii zilnice pentru petrolierele din Marea Neagră au depăşit 300.000 de dolari pe zi, de la puţin peste 200.000 de dolari pe zi în urmă cu o săptămână, potrivit estimărilor pieţei.

Costurile asigurării împotriva războiului pentru escală în terminalele din Marea Neagră au crescut până la 2% din valoarea navei, de la aproximativ 1% în urmă cu două săptămâni, potrivit surselor din asigurări.

Chiar şi creşterile mici se traduc în sute de mii de dolari în costuri suplimentare pentru fiecare călătorie.

"Dacă volumele din (Marea Neagră) vor continua la nivelurile reduse văzute în ultimele două săptămâni, volumele globale ale petrolierelor care transportă ţiţei ar putea scădea cu 3% într-o piaţă care se confruntă deja cu provocări", a estimat Niels Rasmussen, analist şef privind transporturile în cadrul asociaţiei de transport maritim BIMCO.