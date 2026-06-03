Un celebru lanț hotelier din Spania se retrage din Cuba, după ce Trump a amenințat că va ataca insula

1 minut de citit Publicat la 23:04 03 Iun 2026 Modificat la 23:04 03 Iun 2026

Faleza El Malecon din Havana. Un important lanț hotelier spaniol se retrage din Cuba, invocând "situația geopolitică". Foto: Getty Images

Grupul hotelier spaniol Melia a anunțat miercuri că va înceta imediat "gestionarea, comercializarea și furnizarea de servicii" sub brandul său pentru 15 hoteluri din Cuba, relatează Reuters.

Grupul a invocat înrăutățirea condițiilor geopolitice, juridice și economice ale insulei.

Administrația americană a instituit o blocadă petrolieră asupra țării comuniste, dublată de numeroase alte sancțiuni, în demersul de a tăia resursele regimului și de a impune o schimbare politică la nivel de guvern.

Însuși președintele Donald Trump a dat de înțeles că ar putea ordona o invazie militară pentru a atinge acest obiectiv

Melia, unul dintre cei mai mari operatori hotelieri străini din Cuba, are o prezență majoră pe insulă încă din 1990.

Compania precizează că i-a informat proprietarii de hoteluri despre decizia sa, luată pe 26 mai și formalizată public miercuri.

Hotelurile din Cuba erau administrate prin intermediul filialei portugheze Ilha Bela Gestao E Turismo.

Operator hotelier spaniol: Sunt afectate viabilitatea, legalitatea și siguranța operațiunilor

Într-o declarație depusă la autoritățile de reglementare, Melia a argumentat că retragerea din insulă a fost determinată de "o combinație de circumstanțe neprevăzute" aflate în afara controlului său, care au afectat semnificativ "viabilitatea, legalitatea și siguranța operațiunilor curente".

Cuba este una dintre cele mai mari piețe pentru Melia după numărul de hoteluri, dar contribuția sa financiară la afacerile companiei s-a diminuat brusc, în contextul în care sectorul cubanez de profil a fost afectat de penuria de energie electrică și de scăderea cererii turistice, pe fondul sancțiunilor SUA.

Compania spaniolă a subliniat că majoritatea hotelurilor afectate de retragere erau deja închise sau inactive.

Filiala portugheză lucrează în prezent la o "retragere ordonată" din proprietățile cubaneze și ia măsuri pentru a-i ține la curent pe furnizori și clienți cu evoluția procesului, a mai precizat operatorul spaniol.