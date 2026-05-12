Trump spune despre Cuba că e „stat eșuat” și susține că regimul de la Havana i-a „cerut ajutorul”: „Între timp, eu plec în China”

1 minut de citit Publicat la 18:36 12 Mai 2026 Modificat la 18:36 12 Mai 2026

Preşedintele american, Donald Trump, a calificat, marţi, Cuba drept „stat eşuat”, susţinând că regimul de la Havana cere ajutor şi că SUA „vor discuta” cu reprezentanții săi, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Havana merge într-o singură direcţie: în jos! Cuba cere ajutor şi vom discuta!!!”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

„Între timp, eu plec în China!”, a adăugat liderul de la Casa Albă în mesaj.

La începutul lunii mai, Donald Trump a anunţat sancţiuni mai stricte împotriva Cubei, unde a fost organizată o paradă de 1 Mai pentru a „apărarea patriei” şi a denunţa ameninţările de agresiune militară americană.

Preşedintele SUA a spus că insula, situată la 150 de kilometri de Florida, continuă să reprezinte „o ameninţare extraordinară” la adresa securităţii naţionale a SUA.

De asemenea, el şi-a repetat ameninţarea de a „prelua controlul” asupra Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo „la întoarcerea din Iran”.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Statele Unite- care nu îşi ascund dorinţa de a vedea o schimbare de regim la Havana - au impus în ianuarie o blocadă petrolieră asupra insulei, permiţând de atunci intrarea unui singur petrolier rusesc.

La rândul său, liderul cubanez, Miguel Diaz Canel, a declarat la mijlocul lunii aprilie că ţara sa este „pregătită” să înfrunte o agresiune militară din partea Statelor Unite şi a reafirmat caracterul „socialist” al statului cubanez, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a tentativei de invazie din Golful Porcilor.